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投資者拋售新興市場當地貨幣債ETF 資金湧入美元債

強勢美元使新興市場資產承受壓力
強勢美元使新興市場資產承受壓力

《彭博社》報導，在美元維持強勢之下，投資者選擇拋售新興市場當地貨幣計價債券 ETF，同一時間，投資者轉向買入新興市場美元計價債券 ETF。

截至週三 (20 日) 最新數據，交易員拋售了約 3.21 億美元的 VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF，使投資者擔憂該債券以及追蹤該債券的 ETF 是否將崩盤。同一天，投資者買入 4.13 億美元的 iShares 摩根大通新興市場美元債券 ETF，為該 ETF 創記錄的流入資金水平。

新興市場
新興市場當地貨幣債券 ETF 資金外流至新興市場美元債券 ETF

新興市場本幣計價債券在今年早些時候為投資最熱門選項之一，但隨著美元增強，外資的利潤因此受擠壓，新興市場本幣計價債券在 4 月開始遭拋售。美元指數從 3 月 26 日的低點 88.60 點已上漲約 6.69%，台灣時間 22 日上午 11 點為 94.53 點。

美元指數走勢
美元指數走勢

此變化與 2017 年的情況相反，根據彭博巴克萊指數，當時新興市場本幣計價債券的表現比美元計價債好上 2.7%。當時，投資者持有新興市場本地貨幣計價債券的論點在於，該債券較不受美債殖利率的影響，但事實證明情況並非如此。

Bloomberg Intelligence 的分析師 Eric Balchunas 表示，把責任歸咎於美元，因為美元變強勢，所以投資者調整投資組合，以減少新興市場債券所面臨的風險。

另一方面，貝萊德拉丁美洲的首席策略師 Axel Christensen 認為，某些特定國家的本幣計價 ETF 仍有成長空間，如拉丁美洲國家。

新興市場與某些已開發國家中間的界線，漸漸變得較模糊，例如義大利和西班牙面臨政治動盪，使該地區的資產表現不佳。

NorthCoast 資產管理公司的投資長 Patrick Jamin 建議，可考慮 iShares MSCI 墨西哥匯率避險 ETF(HEWW) 或 iShares MSCI 巴西指數 ETF(EWZS)。

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