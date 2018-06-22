投資者拋售新興市場當地貨幣債ETF 資金湧入美元債

《彭博社》報導，在美元維持強勢之下，投資者選擇拋售新興市場當地貨幣計價債券 ETF，同一時間，投資者轉向買入新興市場美元計價債券 ETF。

截至週三 (20 日) 最新數據，交易員拋售了約 3.21 億美元的 VanEck Vectors 摩根大通新興市場當地貨幣債券 ETF，使投資者擔憂該債券以及追蹤該債券的 ETF 是否將崩盤。同一天，投資者買入 4.13 億美元的 iShares 摩根大通新興市場美元債券 ETF，為該 ETF 創記錄的流入資金水平。

新興市場當地貨幣債券 ETF 資金外流至新興市場美元債券 ETF

新興市場本幣計價債券在今年早些時候為投資最熱門選項之一，但隨著美元增強，外資的利潤因此受擠壓，新興市場本幣計價債券在 4 月開始遭拋售。美元指數從 3 月 26 日的低點 88.60 點已上漲約 6.69%，台灣時間 22 日上午 11 點為 94.53 點。

美元指數走勢

此變化與 2017 年的情況相反，根據彭博巴克萊指數，當時新興市場本幣計價債券的表現比美元計價債好上 2.7%。當時，投資者持有新興市場本地貨幣計價債券的論點在於，該債券較不受美債殖利率的影響，但事實證明情況並非如此。

Bloomberg Intelligence 的分析師 Eric Balchunas 表示，把責任歸咎於美元，因為美元變強勢，所以投資者調整投資組合，以減少新興市場債券所面臨的風險。

另一方面，貝萊德拉丁美洲的首席策略師 Axel Christensen 認為，某些特定國家的本幣計價 ETF 仍有成長空間，如拉丁美洲國家。

新興市場與某些已開發國家中間的界線，漸漸變得較模糊，例如義大利和西班牙面臨政治動盪，使該地區的資產表現不佳。

NorthCoast 資產管理公司的投資長 Patrick Jamin 建議，可考慮 iShares MSCI 墨西哥匯率避險 ETF(HEWW) 或 iShares MSCI 巴西指數 ETF(EWZS)。