經濟部公布 5月工業生產指數升至111.10 月增7.63%

經濟部公布，107 年 5 月工業生產指數 111.10，較上月增加 7.63%，其中製造業增加 7.07%；經季節調整後，工業生產增加 1.30%，製造業增加 0.77%。與上年同月比較，工業生產增加 7.05%，其中製造業增加 7.24%，礦業及土石採取業減少 5.47%，電力及燃氣供應業增加 5.49%，用水供應業增加 1.07%。累計 1-5 月與上年同期比較，工業生產增加 5.37%，其中製造業增加 5.47%。經濟部表示，5 月份製造業生產指數 111.12，較上年同月增加 7.24%，累計 1 至 5 月製造業生產較上年同期增加 5.47%。



按主要行業別觀察，電子零組件業年增 9.38% 為主要貢獻來源，主因部分品牌手機新品推出及新興科技應用擴增，帶動半導體高階製程需求強勁，致積體電路業成長 17.56%，液晶面板及其組件業則因大尺寸面板較去年同期相對疲弱，年減 7.77%；電腦電子產品及光學製品業因高階手機鏡頭需求續增，加以電腦機殼、風扇、網通設備、NB 等生產活絡，年增 19.74%；機械設備業受惠電子產業積極擴產，加上智慧自動化需求升溫，年增 17.50%；汽車及其零件業因客貨兩用車熱銷，加上汽車零件接單順暢而年增 7.16%；化學原材料業、基本金屬業因國際原物料價格揚升，加上市場需求增溫，分別年增 0.82% 及 2.92%。



展望未來，隨著 AI、車用電子、物聯網、3D 感測等新興科技蓬勃發展，加以行動裝置新品零件備貨需求漸次釋出，將維繫電子零組件之生產動能，另國際油價、鋼價續居高檔，提振石化、鋼鐵買氣，機械設備接單亦將續呈活絡，預期今年第 3 季製造業生產將延續 105 年第 3 季以來之成長態勢。



依據調查，製造業者認為 107 年 6 月生產量將較 5 月增加之廠商家數占 11.8%，持平者占 75.5%，減少者占 12.7%，以家數計算之製造業生產動向指數為 49.6，按產值計算之動向指數為 50.7，預期 6 月生產指數將與 5 月持平。