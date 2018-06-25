其祥-KY股東會通過配息0.5元 新產能陸續挹注 預期今年營運逐季攀升

其祥 - KY(1258)今 (25) 日召開股東會，會中除承認去年財報，同時通過每股配發現金股利 0.5 元；其祥 - KY 持續擴大馬來西亞布局，下一步策略計劃 2020 年完成於中馬森美蘭州新建雛雞養殖農場及增設孵化場，成為推動長期營運成長新動能。其祥 - KY 表示，今年回教齋戒月從 5 月中旬開始，第二季為傳統旺季，雞肉需求量大增激勵下，帶動 5 月營收成長，創新高。其祥 - KY 指出，新加坡肉品加工廠目前正進行設備安裝，預計在 7 月裝機完畢，並申請新加坡農糧局 (AVA) 執照核准後，最快第三季調校後加入營運。



其祥 - KY 於南馬柔佛州斥資 2.15 億元，新建占地 9.7 公頃肉雞養殖農場；投資 5.5 億元新加坡加工處理廠。南馬肉雞新農場工程分為三期，已完工並開始投產，估計第二季起可逐步降低對外採購量，第三季可陸續挹注營收，全年新增產能將達每年 360 萬隻肉雞。



馬來西亞肉雞新農場部分，目前已陸續分批投產，並持續進行產線及育成率調校，明年即可有完整年度的貢獻。展望全年，其祥 - KY 維持樂觀正向看法，在加工廠與肉雞農場新產能的陸續挹注下，預期 2018 年營運將逐季攀升。