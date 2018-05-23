經濟部公布 4月工業生產指數 月減10.46%、年增8.53%

經濟部公布，107 年 4 月工業生產指數 102.94，較上月減少 10.46%，其中製造業減少 11.15%；經季節調整後，工業生產減少 3.01%，製造業減少 3.26%，與上年同月比較，工業生產增加 8.53%，其中製造業增加 9.07%，礦業及土石採取業減少 0.53%，電力及燃氣供應業增加 1.91%，用水供應業增加 2.85%，累計 1-4 月與上年同期比較，工業生產增加 4.85%，其中製造業增加 4.96%。經濟部表示，4 月份製造業生產指數 103.52，創歷年同月新高，較上年同月增加 9.07%；累計 1-4 月製造業生產較上年同期增加 4.96%。



按主要行業別觀察，電子零組件業年增 18.51% 為主要貢獻來源，主因半導體高階產品訂單續增，帶動晶圓代工、構裝 IC、矽晶圓、DRAM、快閃記憶體等增產，致積體電路業年增 35.76%，為 105 年 12 月以來最大增幅；電腦電子產品及光學製品業因半導體檢測設備、固態硬碟、行動裝置鏡頭增產，年增 12.72%。



至於傳統產業類別中，化學原材料業年增 6.51%，主因國際油價持續攀升，加上去年同月部分廠商檢修，比較基數偏低所致；機械設備業由於全球投資擴廠積極，加上智慧自動化需求殷切，年增 9.59%；基本金屬業中，鋼胚、鋼筋及盤元線材因接單熱絡而增產，惟熱、冷軋鋼捲板因產線檢修而減產，增減互抵後年增 0.07%；汽車及其零件業因部分車廠進行廠房設備更新，致轎車及相關零組件同步減產，年減 6.04%。



展望未來，全球經濟復甦步調穩定，加上高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用持續拓展，有助於提升電子零組件之生產動能，加上國際油價續居高檔，鋼市進入傳統旺季，以及機械自動化需求續增，將挹注石化、鋼鐵及機械等產業增產，預期 5 月製造業生產年增率將續呈成長走勢。



依據調查，製造業者認為 107 年 5 月生產量將較 4 月增加之廠商家數占 14.4%，持平者占 74.5%，減少者占 11.2%，以家數計算之製造業生產動向指數為 51.6，按產值計算之動向指數為 54.5，預期 5 月生產指數將較 4 月增加。

