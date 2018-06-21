經濟部：5月外銷訂單411.1億美元 為歷年同月新高 年增11.7%

經濟部統計，5 月外銷訂單 411.1 億美元，為歷年同月新高，較上月增加 20.0 億美元或增 5.1%，經季節調整後增 2.1%，與上年同月比較，外銷訂單增加 43.0 億美元或增 11.7%，按新台幣計算增 10.7%，累計 1-5 月月外銷訂單 1,981.2 億美元，為歷年同期新高，較上年同期增加 148.5 億美元或增 8.1%。經濟部表示，由於傳統貨品接單持續暢旺及電子新興科技應用擴增，致 5 月外銷訂單 411.1 億美元，為歷年同月新高，較上月增 5.1%，較上年同月增 11.7%，為連續 21 個月正成長 (扣除 2 月春節因素)。累計 1-5 月訂單 1,981.2 億美元，亦為歷年同期新高，年增 8.1%。



按貨品類別觀察，資訊通信產品因筆電、伺服器、網路通訊產品、電競顯示卡之訂單回升，抵銷智慧型手機需求疲弱效應，年增 4.2%；電子產品因高速運算、物聯網、車用電子等新興科技應用擴增，帶動晶圓代工、記憶體、晶片、被動元件、印刷電路板等接單暢旺，致年增 14.0%；光學器材之需求較上月回升，惟大尺寸面板價格續跌，致年減 9.0%。



傳統貨品接單年增率均續呈二位數成長，其中基本金屬因全球鋼市需求擴增，鋼價續漲，致年增 14.8%，機械因全球智慧自動化需求強勁，致年增 15.8%，均為連續 22 個月正成長；塑橡膠製品及化學品因國際油價上漲，推升石化產品價格上揚，加上需求增加，致分別年增 17.2% 及 22.6%。



展望未來，受惠於全球景氣穩健向上，加上原材物料價格上揚，致傳統貨品接單持續暢旺；電子產品因新興科技應用挹注，接單可望持續成長，而資訊通信產品因智慧型手機需求疲弱，減緩成長力道。近期貿易保護主義興起，恐影響全球貿易秩序及成長動能，亟須密切關注。



據外銷訂單受查廠商對 6 月接單看法，預期接單將較 5 月增加之廠商家數占 22.2%，持平者占 57.5%，而減少者占 20.3%，按家數計算之動向指數為 50.9；按接單金額計算之動向指數則為 54.0，預期 6 月整體外銷訂單金額將較 5 月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 54.6、56.6 及 50.7。