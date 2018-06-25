【異動股】小米概念股活躍走強 森霸傳感(300701-CN)漲超9%

今日早盤，小米概念股活躍走強，截至發稿，森霸傳感(300701-CN)漲9.16%報48.85元，銀禧科技(300221-CN)漲6.76%報9.32元，掌趣科技(300315-CN)漲6.58%報4.21元，宇環數控(002903-CN)漲逾6%，京泉華(002885-CN)漲近6%，金龍機電(300082-CN)、勁勝智能(300083-CN)、開潤股份(300577-CN)等漲幅超3%。

消息面上，港交所最新招股書顯示，小米香港IPO全球發售股份數目21.8億股，每股價格不超過22港元;股票代碼1810。按發行中間價19.5港元，將淨募集資金275.6億港元。小米稱，目前尚不能提供發行A股CDR的精確預算或時間表。如果6個月内發行CDR，將向港交所申請相關規則豁免。

廣發證券表示，看好小米公司以智能手機業務為核心延伸硬件生態鏈，新零售與互聯網協同併進的三元模式，看好小米公司的短期與長期成長性，建議關註小米智能手機與智能硬件優質標的。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)