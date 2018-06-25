藍英裝備(300293-CN)與海康機器人達成戰略合作

藍英裝備(300293-CN)6月25日日午間公告，公司於6月21日與杭州海康機器人技術有限公司(簡稱“海康機器人”)簽署了《戰略合作協議》，雙方決定形成戰略夥伴關系，將互相依託在各自領域的主要競爭優勢展開深度合作，共同促進産品及解決方案在行業中的應用，推動系統端走向業務端，支撐端到端的服務内容。

據公告，海康機器人為面向全球的移動機器人、機器視覺産品和算法平台的研發和提供商，法定代表人為賈永華，註冊資本3172.83萬元，經營範圍包括機器人、智能裝備、無人駕駛航空器的生産，技術開發、技術咨詢等。

合作協議顯示，雙方將在智慧工廠，智慧工業物流以及智能專用設備等領域結成深度合作夥伴併展開合作，共同促進專用領域智能化工業産品及全套智慧工廠、智慧工業物流解決方案在行業中的應用，推動系統端走向業務端，支撐端到端的服務内容;先期開展專用物流系統基於視覺的智能終端産品研發併提供解決方案;合作推動專用設備工藝流程智能化改造，包括但不限於輪胎成型機升級改造;合作推動智慧工廠其他項目。

來源：中國證券網

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