謝瑞麟珠寶(00417-HK)：促銷客戶多買一件 港區平均消費急升20%

謝瑞麟珠寶(00417-HK)公佈2018年3月底止年度業績，股東應佔利潤同比增長113.2%至4941.9萬港元(2017年度為12個月，2018年度為13個月)。增長動力主要來自加盟店擴張，財政支出減少，以及來自匯兌收益等其他收入。

期內收入增長21.3%至41.37億港元，集團主席謝邱安儀介紹，主要受惠於港澳零售業務，自2017年9月開始有所回暖，訪澳內地旅客回升，顧客消費意慾增加，並打造婚宴專家形象，讓促銷顧客多買產品；港澳業務收入上升了19.5%，港區平均客戶消費更上升20%至1萬港元，同店銷售增長19%。內地業務繼續受惠中產階級冒起，零售店鋪業務亦進行優化，單價消費金額則為7520港元，同店銷售增長10%。

對於期內毛利率下降5.4個百分點至39.4%，集團副主席伍綺玲解釋，原因是足金促銷比重增加，此外內地加盟店店鋪增加，批發業務上升，拖低整體毛利率所致。面對內地地域廣濶，3、4年前集團開始展開加盟店業務，展望未來加盟店佔比將會超越自營店。集團目標於本年度，新增店鋪數目較2年前增長100間，當中以加盟店為主。而於6月21日，集團分店總數424間，當中自營店232間，加盟店192間。

財務費用期內明顯減少31%至4434.8萬港元，伍綺琴介紹，原因是以銀團貸款、高息債償還了較高息的可換股債，令利息支出下滑。現時集團平均利率為6-7%，未來仍會改善空間。

展望零售市場表現，主席謝邱安儀認為可望企穩，近期發生的貿易戰影響股市氣氛，對零售也會有一定影響，期望只是短暫性。

文：周燕芬

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