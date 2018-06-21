【IPO追蹤】小米計劃發售21.8億股股份 招股價介乎17元至22元

全城矚目的小米今日起展開國際路演，據外電報道，公司已定下初步招股價範圍，計劃發售21.8億股股份，當中65%屬新股，35%為舊股，每股招股價介乎17元至22元，集資370.6億至479.6億元。

本港首隻以「同股不同權」形式上市的新經濟新股小米原先計劃在中港兩地上市，合共集資100億美元(約780億港元)，有望成為自2014年阿里巴巴以來全球集資規模最高的新股，惟擱置發行中國預託證券(CDR)之後，小米整體集資額已然大減至現時最多約為480億元，還不及2016年上市的郵儲銀行(01658-HK)集資額近592億元。

據招股文件顯示，上市前小米可供出售的B類股份約14.25 億股，即當中超過一半股份將藉今次上市出售套現。以上市前架構，目前雷軍及陳啟宗家族旗下晨興基金，分別持有約2.28億及3.6億股B類股。

兩名創辦人雷軍及林斌全數沽出所持B類股，由於他們持有大量具10倍投票權的A 類股，雷軍及林斌分別仍掌握約45.04%及25.17%投票權。

據知情人士透露，公司最快今日開始接受機構投資者認購，下周一(25日)在港公開發售。

綜合外電報道所得，小米已經初步確定基礎投資者的名單，估計有8名基礎投資者，合共認購全球發售總額13%至15%股份，而名單一如預期陣容鼎盛，除了其晶片供應商之一的美國高通外，其餘多屬中資背景，中移動計劃認購1億美元股份。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)