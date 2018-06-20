〈貿易戰升溫〉高盛CEO：川普對中國的關稅威脅 只是「談判手腕」

高盛集團 (GS-US) 執行長 Lloyd Blankfein 表示，川普政府對中國的關稅威脅是一種討價還價的策略，可能不會帶來毀滅性的貿易戰。

「這是在談判中常見的用來提醒對手你有多少火力的手段。」Blankfein 週二 (19 日) 在「紐約經濟俱樂部」接受訪時說。 「我不認為我們就此達成了自殺協議，所以這不並會導致經濟崩潰。」

由於中國誓言要對美國總統川普計劃的新關稅進行報復，全球兩大經濟體之間的貿易戰正在醞釀。 雖然已經宣布的 500 億美元關稅主要是工業品，但川普目前的目標是追加 2000 億美元的中國進口產品，這可能會推高美國消費者對玩具、工具和衣服的價格。

「我認為，正如一些人所評論的，這是談判模式的一部分。」Blankfein 在接受《彭博社》採訪時談到川普的威脅。

在採訪中，高盛執行長還談到了美國移民的議題，川普的 “零容忍” 政策將兒童與非法跨越邊界的父母隔離開來，引發了抗議並要求立法修正。面對在五個月內將舉行的選舉，這些拘留為共和黨立法者製造了一場政治危機。

「我看得很心痛，我不支持任何一方。」Blankfein 反問: 「現在你想做什麼？雙方都是對的。」

在加密貨幣方面，Blankfein 重申高盛並不擁有比特幣。他前些時候表示，他並不認為數位貨幣的強烈波動是一種價值儲備。比特幣的價格是數位貨幣中最普遍的，而在今年已經失去了其價值的一半。