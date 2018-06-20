〈貿易戰升溫〉若續擴大懲罰性關稅項目和金額 台灣消費性產業恐受影響

美中貿易緊張升級，美國總統川普擬追加對自中國大陸進口總值 2000 億美元商品課徵額外關稅，對此，三三會副理事長、全國工業總會名譽理事長許勝雄今 (20) 日表示，台灣是海島型經濟，無法置外於國際經濟環境，若美國和中國兩大經濟體持續擴大懲罰性關稅的項目和金額，對台灣影響將會非常大，包括電子、紡織和機械工業等恐會受到影響。

許勝雄表示，台灣是海島型經濟，跟全球經濟接軌，若國際貿易戰不打的話，全球經濟成長率應可以達到 3.8%、3.9%，較去 (2017) 年的 3.6% 還要高，但若全球貿易戰開打，造成影響將會很大。他指出，本來中國和美國課徵的關稅是有項目和目標，但現在像是機關槍在掃射，因此影響層面恐怕會很大。

許勝雄說，目前要密切關注，貿易戰有多少項目會產生國家進出口的障礙，而若對進出口產生障礙，將進而引起物價的波動，並產生消費能力的削弱，而台灣是海島型經濟，無法置外於國際經濟環境。

川普日前再列出額外價值 2000 億美元的中國進口商品課徵關稅，若真的實施涵蓋範圍就會更廣，全球貿易戰就可能開打，影響將會是全面性，包括消費性的產業，例如電子、紡織和機械工業等，恐怕會受到影響。

他也指出，目前市場風險是川普的不可預測性，整體來看，若美中之間兩大經濟體，對於懲罰性關稅附加的行為不再擴大，對台灣影響很有限，但若擴大影響的項目和金額，對台灣影響就會非常大。