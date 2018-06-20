〈貿易戰升溫〉新興市場股匯受挫 外資出逃55億美元

全球最大的兩個經濟體美國與中國的貿易緊張局勢升溫，雙方一來一往的報復性關稅措施，使新興市場資產受到打擊，MSCI 新興市場指數下滑至 10 月以來的最低水平，而 MSCI 新興市場貨幣指數則已連續 6 天下跌。

市場擔憂中美貿易戰將使全球經濟成長受挫，MSCI 新興市場指數在本週跌破 1100 點關卡，19 日收在 1105.98 點。總經研究公司 Capital Economics 指出，中美貿易緊張局勢，為看跌新興市場股票的原因之一，經濟學家 Oliver Jones 認為前景不樂觀。

MSCI 新興市場指數 (資料來源: investing.com)

《彭博社》所追踪的 24 種新興市場貨幣中，只有 6 種貨幣未呈現下跌，MSCI 新興市場貨幣指數 19 日下跌 0.51%，收於 1643.27 點，而新興市場主權債殖利率與美債殖利率利差平均擴大 9 個基點。

MSCI 新興市場貨幣指數 (資料來源: investing.com)

因中美貿易糾紛時間恐拉長、聯準會與歐洲央行變得更加鷹派、美元走強和歐洲各地的政治風險不斷升級之下，投資者一直在拋售新興市場資產。土耳其和阿根廷近幾週的貨幣危機也使投資者情緒惡化。

在開發中國家貨幣崩盤和美國利率走升的情況下，投資者開始拋售追踪新興市場股票的 iShares MSCI 新興市場 ETF(EEM)，週一超過 14 億美元的資金流出該 ETF，這是自川普於 2016 年 11 月當選美國總統後的後兩天以來，最大的一次資金外流。

根據國際金融協會 (IIF) 週二的數據顯示，在上週聯準會進行升息 1 碼後，投資者共從新興市場資產撤出高達 55 億美元的資金，其中 42 億美元來自股市，13 億美元為債市，而資金外流主要集中在亞洲。

IIF 表示，外資在週二售出超過 3.2 億美元的中國股票，這是自 5 月 4 日以來，外資首度賣超。在先前新興市場資產遭拋售時，中國市產仍可承受壓力保持彈性，但投資者對額外關稅的擔憂，開始導致外資外流中國市場。

受中美貿易戰影響，上證指數持續走低，截至 20 日下午 2 時許，暫報 2923.40 點。