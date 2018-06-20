川普預料 一旦貿易戰開打 中國損失會較多

繼對 500 億美元中國商品加徵關稅後，白宮週一宣布，將再對 2000 億美元中國商品加徵關稅。此外，川普總統還威脅，若北京持續採取報復行動，將再加碼對中國額外 2000 億美元商品加徵關稅。

根據 MarketWatch 分析報導，川普總統升高對中國的貿易威脅，反應出他相信在貿易爭議中，美國將佔得上風。他也準備好頂住美國企業界的壓力，這些企業可能因貿易戰而受損。

川普於週一傍晚宣布可能徵收新的關稅，讓中國官員大感意外。白宮說，若中國對美國的貿易政策採取報復行動，美國將對高達 4000 億美元的中國進口商品，課徵 10% 的關稅。

中國先前曾威脅，要對美國上週宣布對 500 億美元中國商品課徵 25% 關稅一事，進行報復。該關稅定於 7 月 6 日生效。

新關稅消息與貿易戰展望，撼動了週二的全球股市。道瓊工業平均指數下跌 1.1%，上海綜合指數更大跌 3.8%，至 2016 年中以來低點。

白宮的強硬立場，代表政府內鷹派人士抬頭，尤其是白宮資深貿易顧問那法若 (Peter Navarro) 與美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)。這二位官員聲稱，中國是美國基本的威脅，必須加以對抗，即使以美國經濟做為代價，亦在所不惜。那法若說：「顯然，在貿易戰中，中國的損失會較美國為多。」