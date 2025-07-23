鉅亨網編譯段智恆 2025-07-23 02:00

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根據《華爾街日報》(WSJ) 周二 (22 日) 援引知情人士消息報導，美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克正試圖再籌資 120 億美元，為旗下人工智慧 (AI) 新創 xAI 取得更多輝達 (NVDA-US) 晶片、興建新一代資料中心，力拚在 AI 軍備競賽中迎頭趕上對手。

拚資料中心擴張！傳馬斯克xAI再籌120億美元 搶購輝達晶片(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，xAI 與馬斯克的長期合作夥伴——私募基金 Valor Equity Partners 合作洽談融資計畫，預計將向私募信貸市場募集資金，用於採購大量高階 AI 晶片，並租賃給 xAI 使用，支撐其第二座超大型資料中心 Colossus 2 建設計畫。

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燒錢速度驚人 xAI 靠融資維持營運

儘管 xAI 日前才透過股權與債務方式募得 100 億美元資金，但內部財務預估顯示該公司 2025 年現金流出將高達 130 億美元，營運尚未獲利，收入也非常有限。為維持高速擴張腳步，xAI 除了獲得 SpaceX 挹注 20 億美元，也以 Grok 語言模型的智慧財產權作為債務擔保品，籌得 50 億美元的企業債。

由於 xAI 未與大型雲端業者合作，需自建訓練與部署 AI 模型的完整基礎設施，導致支出極為龐大。此次與 Valor 合作的融資方案將由基金先購買輝達晶片，再租賃給 xAI 使用，以減緩 xAI 前期資金壓力，但仍需承擔後續租賃支付義務。

資料中心擴張迅速 馬斯克動員帝國資源

xAI 的首座資料中心 Colossus 位於美國田納西州孟斐斯，僅花 122 天就完工，初期搭載 10 萬枚輝達圖形處理器 (GPU)，之後又在 92 天內擴充至 20 萬枚。馬斯克曾表示希望最終布建 100 萬枚 AI 晶片，以支撐旗下 Grok 聊天機器人的運算需求。

輝達執行長黃仁勳去年在博客 (Podcast) 受訪時讚嘆：「那幾乎是超人的速度，只有馬斯克能做到。」Colossus 目前是全球最大 AI 晶片叢集之一，第二座資料中心 Colossus 2 預計規模將更為龐大。

貸款協商仍在進行 投資人盼賭對馬斯克

根據知情人士說法，Valor 正與多家信貸基金協商融資條件，討論重點包括貸款金額上限、償還期限等細節。部分貸方希望在三年內收回資金，並要求設限曝險部位，因 AI 晶片貶值速度快，一旦 xAI 進度落後或市場需求下滑，恐影響償債能力。

目前 xAI 已發行的企業債利率高達 12.5%，擔保資產包含資料中心、輝達晶片及 Grok 模型。若未來 xAI 違約，貸方可將 Colossus 出租給其他 AI 企業，或取得馬斯克生態系的 AI 技術資產。