日本央行會議紀錄：僅1位委員認為需增加寬鬆政策程度

日本央行 (BOJ) 於 20 日公布 4 月的政策會議記錄，內容顯示僅有一名委員認為須進一步執行貨幣寬鬆政策，以加速通膨成長，但大多數的委員皆傾向維持現有的貨幣政策不變。此外，對於央行取消實現其 2% 通膨目標的時間表，亦有委員表達擔憂。

日本央行在 4 月 27 日的會議決定維持貨幣政策不變，並取消了實現其 2% 通膨目標的時間表，會議記錄顯示，由於投資者往往會將通膨達成時間表與貨幣政策做掛勾，多數委員認為，因市場太過於關注時間表，將使央行與市場溝通時受阻，因此大多數委員認同此作法。

但是亦有一名委員表示，刪除通膨達成時間表，將削減央行對於通膨以及價格穩定的承諾。

在是否實行進一步的寬鬆政策部份，會議記錄顯示，在開會之前，沒有委員提出正式的提案，但有一位委員主張採取額外的寬鬆政策，以提升通膨預期並刺激經濟成長速度。

會議紀錄並沒指名該委員是誰，但《路透社》表示，該委員很有可能是 Goushi Kataoka，他為支持通貨再膨脹的經濟學家，過去會議中，曾多次投票反對日本央行維持政策不變的決定，而其他委員不太可能支持他，因為擔憂進一步執行寬鬆政策會產生副作用。

日本央行政策委員會成員 Goushi Kataoka(圖: 日本央行官網)

此外，一位委員評論，在通膨率朝 2% 前進的過程中，以及經濟成長的潛力逐漸增加時，貨幣寬鬆政策的影響將會增強，因此，有必要在無先入之見的情況下，考慮適當的政策措施，並且須關注貨幣政策對供需平衡和金融系統的影響。

目前的寬鬆政策，日本央行將其短期利率目標維持在 - 0.1%，而 10 年國債殖利率將在 0% 左右。