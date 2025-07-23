鉅亨網編譯段智恆 2025-07-23 01:30

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美國總統川普周二 (22 日) 在白宮會見菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)，並表示美菲雙方「非常接近」達成一項重大貿易協議，可能有助於緩解先前宣布的關稅威脅。

川普稱與菲貿易協議「接近敲定」 小馬可仕赴美爭取讓步(圖：REUTERS/TPG)

川普表示：「他們在軍事上是非常重要的國家。我們可能會達成某種協議。」他在與小馬可仕會面與共進午餐前這樣表示，並稱對方是「非常強硬的談判者」。

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小馬可仕此次訪問正值美國針對菲律賓商品祭出新一輪關稅之際，他積極強調美菲長久的同盟關係，盼在 8 月 1 日美方加徵關稅前，取得更有利的雙邊貿易條件。

在與川普會面前，小馬可仕已於周一與美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 及國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 會晤，凸顯兩國關係涵蓋外交與軍事層面。近年來，小馬可仕重新強化與美方的關係，包括擴大美軍進駐菲國軍事基地、舉辦聯合演習，並允許部署美方飛彈系統。

川普與小馬可仕皆淡化關稅爭議對兩國外交立場的潛在衝擊。川普強調：「我不介意他與中國保持良好關係，因為我們與中國也處得很好。他必須為自己的國家做正確的事。」

本月稍早，美國宣布將對菲律賓產品加徵 20% 的關稅，高於原先的 17%，引發馬尼拉方面的關切。小馬可仕出發赴美前曾表示，他將向川普傳達菲方願意談判雙邊貿易協議，以「緩解高額關稅帶來的衝擊」。

川普也提到美菲兩國深厚的文化連結，並讚賞小馬可仕的家族背景：「他有一個偉大的家庭，這個家族在美國也備受尊敬。」小馬可仕則回應：「對所有菲律賓人來說，從小到大，我們心中始終認為最親密、最可靠的盟友就是美國。」

儘管如此，菲律賓仍難以完全避免川普主導的貿易政策不確定性。當地官員指出，經濟實力是菲律賓成為有效盟友的根本。國安顧問安約 (Eduardo Año) 在與盧比歐會談時強調：「國防安全與經濟安全密不可分。」

在川普與小馬可仕正式會面之前，菲律賓貿易官員已赴華府與美方磋商。根據美國政府數據，美國去年對菲律賓的貿易逆差為 49 億美元，雙邊總貿易額達 235 億美元。