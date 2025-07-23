鉅亨網編譯段智恆 2025-07-23 01:00

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美國總統川普周二 (22 日) 再度批評聯準會 (Fed) 主席鮑爾，稱他是個「笨蛋」(Numbskull)，升息政策讓利率維持過高，並預告鮑爾「八個月後就會下台」。

川普怒嗆鮑爾「笨蛋」！放話8個月後會走人(圖：REUTERS/TPG)

川普在與菲律賓總統小馬可仕於白宮會晤後舉行的記者會上表示：「我認為他 (鮑爾) 做得很差，不過他很快就會下台了。八個月後，他就會走人。」

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目前鮑爾的任期將於 2026 年 5 月 15 日屆滿。川普未說明「八個月後」的具體理由，但若從現在算起，將落在 2026 年 3 月左右，仍早於鮑爾的正式任期結束。外界目前尚不清楚川普為何提出這個時程。

近幾個月來，川普屢次對鮑爾施壓，要求大幅降息。他周二重申，聯邦資金利率應比現有水準「低 3 個百分點」。目前聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將基準利率維持在 4.25% 至 4.50%，市場普遍預期 Fed 將在下周會議中按兵不動，觀察關稅政策對通膨與就業的後續影響。

川普表示：「我們的經濟表現強勁，正在突破一切障礙，創下新紀錄。但你知道嗎？人們現在買不起房子，因為這個笨蛋把利率定得太高，還可能是出於政治考量。」

與川普一同出席會議的財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也將矛頭指向 Fed，質疑其「非貨幣政策」業務與支出狀況。他特別批評 Fed 斥資 25 億美元翻修位於華盛頓的兩棟辦公大樓，認為這些支出「過於奢華」，應該進行內部調查。

貝森特說：「Fed 的職責已經嚴重擴張，他們應該回到原本的角色。你看他們現在蓋的新大樓，或重新裝修的大樓，這才是真正燒錢的地方。」