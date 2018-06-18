姜超重磅發聲：做正確的事，永遠都不晚！

我們收縮貨幣絕對是正確的選擇，因為靠貨幣超發和地產泡沫是沒有未來的。

大家知道，過去一年我們比較謹慎，我們在去年寫過報告《繁榮的頂點》，不過當時股票房子都在漲，大家比較喜歡看《經濟新周期》。但是最近畫風突變，信用收縮、債務違約、貿易沖突等成為流行話題，《康波蕭條周期》、《金融周期頂點》等大師觀點又開始吸引眼球。

不少朋友問我怎麽看，說你們不是空頭嗎？是不是應該現金為王？我說可不能亂貼標簽，我們去年確實比較謹慎，但相比於目前市場的普遍悲觀，我們反而比去年相對樂觀了很多。熟悉我們的朋友都知道，今年我們並沒有推薦持有現金，而是重點推薦「創新和穩定收益」這兩大類資產，我們中期報告的名字就是「貨幣低增時代、創新債市為王」。

為什麽我們去年比較悲觀，今年反而比去年更樂觀了呢？我們首先給大家講一段歷史故事。

美國80年代供給學派改革：收縮貨幣，創新和債市長牛。

最近大家都在講一個段子，說A股17年以前就達到3000點，如今也僅僅是3000多點。而在美國的1960、70年代也有類似的故事，1964年美國的道瓊斯指數就達到800點，到了1981年還是只有800點，也是整整17年沒怎麽漲。當時漲的最好的是商品和房子。

當時美國社會裏面是靠投機倒把的人發財，而老實幹活的人吃虧。當時，尼爾森·邦克·亨特一度成為全球首富。他是靠石油發家，後來開始投機大豆，而最出名的則是對白銀的投機。亨特最早買白銀的時候價格只有2美元/盎司，到最高的時候白銀價格漲到了50美元/盎司。

在1979年左右，橋水公司的達裏奧認識了邦克，兩個人一拍即合，因為發現大家都在買白銀。當白銀漲到10美元/盎司以後，達裏奧就受不了了，然後就獲利了結。但是邦克接著買，最多的時候邦克兄弟持有紐約商品交易所裏面69%的白銀。然後悲劇發生了，白銀迅速跌到了10美元/盎司，而亨特兄弟破產了，從全球首富迅速變成一文不名。能夠做到全球首富就是奇跡，而能在一年之內敗光也是令人驚訝。

而在美國1980年代發生的巨變，其實就是供給學派的改革。當時裏根成為美國的總統，開始使用減稅的政策發展經濟，給企業減負以提高效率。但是更為重要的是，1979年沃克爾成為美聯儲主席，開始大幅提高利率、收縮貨幣。

在1970年代，貨幣主義開始流行，弗裏德曼的名言就是一切通脹都是貨幣現象，而這也極大地影響到了沃克爾這位70年代末新任美聯儲主席，他開始直接控制美國的貨幣數量，而且效果也非常明顯。在美國的1970年代，年均貨幣增速達到10%，到了1980年代就降到了7.7%，到1990年代之後又進一步降到了5.5%。

而由於貨幣的大幅收縮，當時的美國彌漫了不安的悲觀情緒。而橋水公司的達裏奧就發表了好幾次預測。他的第一個預測是由於錢沒了，所以拉美經濟即將崩盤，而拉美經濟應聲而倒，由於預測應驗，他得到了媒體的熱捧。後來大家請他去美國國會去給總統和議員們做報告，然後他發表了聳人聽聞的判斷：「由於錢沒了，美國經濟也即將崩潰」，然後他就等啊等，結果沒有等到美國經濟的崩盤，而是等到了自己公司的崩盤，由於預測失誤，他的公司差點倒閉，員工全部走光了，只剩下自己一個光桿司令。後來，他在《原則》裏面說，這是自己這輩子最大的失誤。

美國人在80年代收縮貨幣之後，並沒有等來經濟的崩盤，而是經濟的再次起飛，信息經濟迎來了大發展。其實不僅是過去的30年，美國經濟過去200多年的經濟發展史也充分證明了一個簡單的道理：那就是經濟增長與貨幣無關，貨幣超發只創造泡沫。

在美國的19世紀，整整100年當中居然都沒有通脹，原因是當時處於金本位時代，央行沒法超發貨幣，結果這一百年的貨幣增速平均只有4.5%，但是經濟平均增速高達4.1%。

在美國經濟步入20世紀以後，美國成立了央行，廢除了金本位，進入紙幣時代，貨幣開始超發，結果經濟增速並沒有上升，反而降低到了3%左右，而這種現象在1970年代達到極致，貨幣增速達到頂峰，而經濟增速降至谷底。反而是在1980年代以後，美國重新收縮了貨幣增速，結果經濟增速沒變，只是通脹走低。

但是貨幣超不超發，美國財富創造的方式有著天翻地覆的差距。

在美國1980年代以前，首富來自於石油行業、來自商品投機，而在1980年代以後，商品和房子都不怎麽漲了，比如油價30年才翻了一倍，房價也是漲漲跌跌，而80年代以後美國資本市場出現了空間繁榮，表現最好的是兩大類資產：一個是股市，尤其是代表創新的納斯達克指數，30多年漲了30多倍。另一個是債市，美國10年期國債利率在80年以後持續下降了30年。

在80年代以後，代表創新的微軟的蓋茨，亞馬遜的貝索斯都先後成為美國首富。而巴菲特也一度成為美國首富，在於其一方面靠保險公司融資，享受了利率長期下降的好處，而又將資產投向股市的好公司，從而最大程度享受了資本市場向好的紅利。

看完了美國80年代的故事之後，我們再來看一下中國。

作為一名宏觀研究員，我自己相信常識、相信數據分析和邏輯判斷的結果。

地產泡沫不可持續

為什麽過去我們比較謹慎，因為我們不看好靠房地產泡沫拉動經濟的模式，因為這明顯不符合常識。

常識是，世界上沒有只漲不跌的東西，如果有的話大家都不用幹活、靠投機就可以發財了。常識是，沒有國家能靠發展房地產成為世界強國，如果有的話人類社會就不需要任何技術進步、古代社會就會蓋很多房子。常識是，我們作為第二大經濟體，房產價值不應該比美國還要多很多，而現在中國房產總值占GDP比重是美國的2倍還多。

因此，雖然過去兩年的中國經濟在明顯改善，工業企業利潤也有明顯回升，但有一點始終沒有變，那就是房地產泡沫。房價上漲在過去的兩三年從一二線傳導到三四五線，我們在去年不看好房地產，也被市場打臉。

但我們的觀點不變，只要房價泡沫還在擴大，只要經濟還是在靠房地產驅動，那就不可持續。

根本原因貨幣超發

但是，大家有沒有想過，為什麽過去房價會漲那麽多？其實不是靠信仰可以解釋的，根本原因在於貨幣超發。

在十年以前的07年，中國的廣義貨幣總量只有40萬億，而在十年以後的2017年，中國的廣義貨幣總量已經達到167萬億，足足翻了4倍還多。但其實還不止，因為沒有算影子銀行。十年以前的銀行理財規模只有5000億，十年以後翻了60倍達到30萬億，因此再加上影子銀行以後，中國的真實貨幣總量其實是從40萬億翻了5倍到200萬億，平均每年增速17%。

因此，過去十年房地產泡沫的根源在於貨幣超發，貨幣十年翻了5倍，所以很多城市的房價就漲了5倍。

經濟舉債過度，影子銀行失控

為什麽會出現貨幣超發？很多人首先想到的是央行，其實不完全是央行的原因。

在07年的時候央行的總資產是17萬億，到2017年末是36萬億，只不過翻了一番，遠遠比不上同期商業銀行總資產5倍的增幅。尤其是在最近幾年，央行資產幾乎沒變化，2012年末央行的總資產就接近30萬億，到18年5月僅為35萬億。相比之下2012年末中國商業銀行總資產為130萬億，到18年5月為253萬億，差不多翻了一倍。

央行投放的貨幣叫做基礎貨幣，過去央行主要通過外匯占款發放貨幣，但是12年以後外匯占款開始下降，所以中國央行發的貨幣其實已經不多了。因此，近幾年貨幣還在超發的原因主要不在於央行，而是在於商業銀行層面的廣義貨幣發多了。

最直觀的數據，就是過去10年，中國商業銀行的總資產翻了5倍，在07年時只有50萬億左右，到2017年變成250萬億，平均每年增長17%，為什麽中國商業銀行的資產增長這麽多？主要有兩大原因：

一是因為經濟主體舉債過度。從09年開始，中國各個經濟主體就輪番舉債，最早在09年是企業部門開始大幅舉債，到了12年開始政府部門通過各種融資平台大幅舉債，而16/17年中國的居民部門又開始大幅舉債。

中國商業銀行各類資產裏面最大的一塊是對居民、企業和政府的各種貸款，在07年時僅為31萬億，到18年5月為159萬億。

二是因為影子銀行大發展。歷史上的金融危機都與商業銀行貸款發多了有關，無論是日本的泡沫經濟、美國的次貸危機還是歐債危機，原因在於商業銀行是個高杠桿機構，通常只有10%左右的資本金，其他的錢都是借的，如果商業銀行借的錢太多、貸款又發放錯了地方，就容易引發金融風險。

所以痛定思痛，大家發明了巴塞爾協議來規範商業銀行發放貸款的行為，核心內容是商業銀行有多少資本金，就最多新發多少貸款。我國商業銀行的資本充足率長期約在12%，理論上能實現的貸款增速最多就在12%左右。

但是過去10年我國銀行的資產年均增速高達17%，這說明其每年的資產多增長了5%，問題是這一部分資產怎麽逃避資本監管的呢？這就全部歸功於影子銀行了。正常情況下，商業銀行的貸款要占用100%的資本，但是如果這筆貸款是銀行發給銀行的，那麽就幾乎不用占用任何資本了，過去10年大家就是利用這一點監管漏洞，發展出了巨大的影子銀行。

有很多貸款是發向房地產和融資平台等高風險領域，按照商業銀行的正常監管其實不能放，但如果能把這筆貸款放在別的金融機構名下，就會在報表裏面顯示為對同業金融機構的貸款，那麽就變得很正常了。在我國商業銀行的總資產當中，07年時對同業金融機構的貸款只有7萬億，到17年最多的時候達到59萬億。而大量銀行理財、信托、券商資管、基金子公司等等其實都充當了商業銀行發放貸款的通道角色，共同打造了巨大的影子銀行，為中國的地產泡沫添磚加瓦。

不走放水老路，貨幣龍頭關了

但是，隨著新一屆政府的成立，中國的貨幣超發正在發生根本性的轉變，貨幣超發的水龍頭正在被逐漸關上。

無論是劉鶴副總理，還是易綱行長，都是學者背景、專家出身，這意味著我們也步入了專家治國的時代。而專家的特點就是做專業的事情，劉鶴曾經編寫過一本書《兩次全球大危機的比較研究》，通過研究1929年的大蕭條和2008年的次貸危機，他們總結出危機的一系列的共性，其中就包括寬松的貨幣信貸政策，以及大眾極端的投機心理、相信泡沫神話會繼續。這意味著他們知道中國問題的根源就在於貨幣信貸超發，因此不會重走放水發展的老路。

而針對貨幣超發，新一屆政府不再制定貨幣增速目標，央行直接在貨幣政策報告中寫出了“貨幣低增將是新常態”，監管層也祭出了“資管新規”的重拳，而這又直指影子銀行，未來影子銀行的規模只能下降不能增加，影子銀行資產到期之後必須轉化為貸款或者債券等標準化資產，接受資本充足率的約束。

如果我們仔細觀察最新的貨幣增速，可以發現貨幣超發的時代確實已經結束了。今年5月份，廣義貨幣M2的總量升至174萬億，但是同比增速只有8.3%。與此同時，銀行理財、信托、券商資管等影子銀行的規模都開始下降。從商業銀行總資產來看，雖然18年5月的總規模達到253萬億，但是只比年初增加了3萬億，同比增速僅為6.8%，創下有史以來的最低增幅，不到過去10年增速均值的零頭。

長痛不如短痛，未來更有希望

由於貨幣增速的大幅下行，確實會對短期經濟運行構成挑戰，主要體現在兩個方面：

一是經濟下行短期承壓。雖然到目前為止，經濟數據依然較為平穩，4、5兩個月的工業增速整體回升，發電量增速也回升到9.8%的高位，鋼價、煤價等各種商品價格明顯上漲，企業盈利增速仍在15%左右高位。但是畢竟錢變少了很多，而中國的房地產和工業經濟發展又高度依賴於貨幣，因此未來經濟下行的擔憂很難打消。

二是債務違約的風險上升。下半年是企業債券和非標債務到期高峰，年內到期或回售的各類信用債本息合計約4萬億，遠高於前5個月的2.36萬億；年內到期的信托資金達4.1萬億，遠高於前5個月的2.1萬億，如果未來新增社融持續萎縮，企業債務違約的風險或將繼續上升。

但也不全是壞消息，我們認為未來出現了三大希望：

一是無風險利率下行。一個非常重要的好消息是今年中國的無風險利率出現了明顯下降，今年中國的國債利率整體下行了大約50bp，而且還是在央行沒有放水的背景下實現的，而這主要由於債務違約。

過去大家買中國的債券，都習慣於跟買菜一樣，把收益率從高到低排序，然後直接買收益率最高的，因為大家默認所有的債務都會剛性兌付。但是在今年債券大量違約之後，市場意識到債務是有風險的，國債是沒風險的，大家開始願意為安全資產付出更高的價格。

而且利率下降的不僅僅是國債，類似於國債的AAA和AA+級企業債利率都出現了明顯下降，只有AA-級以下的企業債利率出現明顯上升。

因此，在短期內，債務違約的增加確實是會增加市場的擔憂。但是從長期來看，打破剛兌其實有利於中國融資成本的下降，因為過去其實是劣幣驅逐良幣，垃圾債以低成本融資、同時拉高了優質企業的融資成本。而以後垃圾債被打回原形，而優質企業債券的利率反而會下降。

此外，打破剛兌、無風險利率的下降對股市也有積極意義。以前大家都喜歡買垃圾股投機，但是如果垃圾公司都要破產了，大家就會發現擁有穩定現金流的消費、公用事業以及龍頭企業其實擁有更高的價值。而且既然利率最低的國債都漲價了，那麽穩定收益類資產都應該漲價。

二是房產將失去投資價值。房價暴漲的根源在於貨幣超發，在於過去10年中國的貨幣翻了5倍。如果未來貨幣增速長期降至7%甚至以下水平，再考慮到房子本身存在每年折舊帶來的減值，那麽房產將失去投資價值。如果買房自住其實不用擔心，但如果想靠買房投資發財，那麽在錢變少了以後將很難找到接盤俠。

而只有在抑制了地產泡沫之後，中國經濟才有希望走向可持續發展之路。

三是經濟轉向創新發展。過去中國處於工業化時代，由於人口紅利和城市化的支撐，每年平均增加1000萬年輕人、還有2000萬農民進城，居民對物質產品的追求高漲，所以經濟的主要目的是不停地生產更多的房子、車子、家具家電。對於我們的企業而言，只需要不停借錢，然後去生產更多的產品就行了。

而展望未來，中國人口紅利結束了，每年減少500多萬，城市化也接近尾聲，沒有那麽多新增有效需求，如果還是靠舉債來發展，還是不停地生產更多的產品，就會出現債務堆積、產能過剩和資產泡沫。

但是未來的中國經濟不是不發展了，而是改變了發展模式。我們的收入還在增加，中國老百姓還是會消費，只不過以前大家需要更多的消費，而以後需要更好的消費，未來美好生活的主旋律是消費升級，而消費升級要靠企業提高技術、靠創新來實現，而創新的基礎是科學家和工程師的研發，支持創新的制度是減稅和股權融資、產權保護，而這一切其實都在發生，我們相信未來創新充滿希望。

做正確的事情，永遠都不晚

為什麽美國股市長期走牛市，為什麽蘋果、亞馬遜這些企業的業績那麽好，這些公司無一例外都擁有巨額的研發投入，極高的研發強度，都是靠創新在不停創造價值。而相比之下，中國A股上市公司的研發投入嚴重不足，A股上市企業平均研發投入只有1.9億人民幣，僅為美國上市企業的10%左右。

但並非中國所有企業都不做研發，只是在A股上市企業的研發投入少，而在美國上市的中概股企業平均研發投入和美國企業相差不大，所以中概股也是研發創新驅動，也是股價長牛。

兩年以前，我們開始改變稅制，給研發型企業減稅，按照最新規定，企業的研發費用可以乘以150%以後在稅前扣除，這意味著企業研發投入越大，交的稅就越少。

而研發投入少和體制有關，國有企業缺乏研發投入。過去在中國投資，大家有個經驗總結叫做「買債券要買國企債券，買股票要買民企股票」。原因在於國企債券存在剛性兌付所以沒風險，但正因為如此，導致國企的低效率，而股權是代表效率的指標，所以國企股權投資價值不高。為什麽中國A股過去長期低迷，原因在於制度設計，我們當初設計A股主要為了國有企業融資服務，結果導致A股主要代表國企和周期行業，這些企業普遍沒有研發創新的動力，而代表中國未來的優秀民企大部分不在A股上市。

但是，今年我們的上市制度出現了重大變革，在香港市場，今年引入了同股不同權和虧損企業上市兩大制度，幫助創新企業發展。而在境內市場，3月份國辦發布了文件《關於開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若幹意見》，明確支持創新企業在境內資本市場發行證券上市。雖然發行CDR等確實在短期會沖擊市場流動性，市場也擔心會出現當時中國石油上市時的情況，但是這些創新企業和中國石油是不一樣的，中國石油是周期行業，當時又發行在油價的最高點。而這些創新企業融資以後，資金主要投向研發、投向新興產業，而研發型企業本身在不停創造未來的價值。

再比如說，今年我們開始養老金的稅收遞延試點，其實是通過稅收優惠，幫助老百姓養老，把養老金投向中國的優秀企業，而減少大家買房養老，這樣從長期來看也有助於中國經濟轉型。

所以，參照美國的歷史經驗，貨幣放水其實經濟和資本市場表現未必好，而收縮貨幣以後經濟和資本市場表現未必差。我們認為當前的市場對於未來中國經濟和資本市場過於悲觀，我們收縮貨幣絕對是正確的選擇，因為靠貨幣超發和地產泡沫是沒有未來的，而收縮貨幣雖然會帶來短期陣痛，但並不意味著經濟崩潰，只要我們同時加大減稅和鼓勵創新的力度，那麽中國經濟增長的潛在增速未必大幅下降，而且中國的資本市場反而將充滿長期希望。

作者： 姜超

來源：華爾街見聞

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