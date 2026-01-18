鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-18 10:44

過去一周台股漲勢加速，狂飆 1119.74 點，加權指數收在 31408.70 點，再創新高，周線連 4 紅，上市櫃公司周漲幅超過 20% 者有多達約 50 檔，1 月以來漲點達 2445 點；台股交易員指出，大盤可用之兵濟濟，走出急行軍行情，目前仍順多頭勢力而為，只是仍須留意外資期貨淨空單逐步增至逾 3.3 萬口。

台股處歷史高檔位置之際，遭逢投信連 4 賣，上周續賣 338 億元，不過，外資轉買 556 億元，再加上中實戶和散戶積極進場，籌碼面呈現你丟我撿情形，仍有利個股墊高。

觀察外資一周來買超金額較大者依序為聯發科 (2454-TW)130 億元、台達電 (2308-TW) 近 99 億元、南亞 (1303-TW) 逾 85 億元、國巨 (2327-TW)77 億元、聯電 (2303-TW)67 億元、廣達 (2382-TW) 和鴻海 (2317-TW) 均超過 47 億元。

另一方面，觀察投信主要賣超中高價電子股，鴻海和貿聯 - KY(3665-TW) 均賣超逾 15 億元，奇鋐 (3017-TW) 和健策 (3653-TW) 也遭賣逾 8.5 億元上，緯穎 (6669-TW) 和漢唐 (2404-TW) 在 6.5 億元上。

台股交易員認為，目前台股雖處歷史高檔、技術面有過熱疑慮，但盤面上利多一波波出籠，且沒有明確的利空壓力，投資人仍先順勢而為，只是外資又將台指期淨空單加碼至 3.3 萬口上，反映國際政經情勢的不確定性。

永豐投顧進一步說明，從台股走勢來看，指數在高檔區鈍化，只是利多不斷而繼續加溫，尤其台積電法說出乎意外好，而台美關稅底定，台灣以投資換關稅稅率 15%，有利傳產股落後補漲，因此，大盤日 KD 雖來到 80 以上超買區已近一個月，仍順勢而為。