傳統車企加碼布局共享出行：豐田10億美元投資叫車平台Grab

隨著共享出行方式越來越受歡迎，傳統汽車製造商開始積極在這一領域布局。

6 月 13 日，路透社消息稱，汽車巨頭豐田已同意向東南亞打車公司 Grab 投資 10 億美元，這是迄今為止汽車製造商對共享出行領域規模最大的一筆投資。豐田的投資將使 Grab 能夠進一步擴大其線上、線下服務範圍，如食品配送和數字支付，並進一步深入東南亞地區。

Grab 表示，將任命一名豐田高管擔任 Grab 董事會成員，另有一名豐田團隊成員將成為 Grab 的高管。

Grab 全稱為「Grab Taxi Holdings Pte Ltd」，是東南亞規模最大的共享出行平台，創立於 2012 年，總部設於新加坡。該公司最初與出租車公司、司機合作為顧客提供叫車服務，後來又在東南亞各地陸續開創了嘟嘟車、摩托車叫車服務。

去年 7 月，Grab 公司發言人曾向 21 世紀經濟報導透露，Grab 業務已覆蓋東南亞七個國家，在東南亞第三方出租車打車市場中占有 95% 的市佔率，在私家車打車市場中占有 71% 的市佔率。

Grab 在去年 7 月 24 日宣布完成一輪 20 億美元融資，由滴滴出行、軟銀領投。去年 10 月，Grab 宣布獲得了高達 7 億美元的債務融資。豐田在去年 8 月就曾投資 Grab，投資金額不詳，作為雙方合作的項目，豐田開始記錄和分析 Grab100 輛汽車的駕駛數據。

傳統車企進軍共享出行領域

近年來，多家汽車製造商開始布局共享出行業務。

德國汽車製造商戴姆勒和寶馬分別推出了共享出行平台 Car2Go 和 DriveNow，今年 1 月，戴姆勒和寶馬計劃將 Car2Go、DriveNow 兩大平台合併。有觀點認為，這筆交易可以增強戴姆勒、寶馬在共享出行市場的競爭力，尤其是同 Uber 的競爭。

沃爾沃去年發布新車 XC 40 時，推出了一套全新的汽車共享服務—Care By Volvo。客戶無需購買汽車，只要按月支付用車服務費用，就可通過 APP 定位閒置汽車或預約用車，汽車的保險，保養，維修等均由沃爾沃負責。凱迪拉克也推出類似服務，客戶每月需支付 1500 美元，就能享受汽車共享服務，保險等費用由凱迪拉克承擔。

在美國，通用汽車、福特等公司也在加碼對共享出行領域的投資。

2016 年，通用收購了舊金山網約車公司 Sidecar，並向共享出行平台 Lyft 投資 5 億美元，獲得了 Lyft 約 9% 的股權。通用汽車還通過短期租賃計劃成為 Lyft 的優先汽車供應商，兩家公司計劃合作研發自動駕駛出行平台。

福特曾在 2016 年收購美國一家共享出行初創企業 Chariot，該公司經營着一支福特 Transit 麵包車車隊。2017 年，Lyft 與福特達成合作，計劃在未來大量部署福特的自動駕駛汽車。

傳統車企為何紛紛積極布局共享出行業務？有分析認為，電動化、智能化、網聯化、共享化給汽車產業帶來了新的變革浪潮，共享出行市場的蓬勃發展，將促使私人購車數量下降，未來車企將更多車輛銷售給共享出行平台是大勢所趨。去年年末，普華永道思略特發布的一份報告稱，2030 年，全球數字出行服務業市場（主要體現為共享及無人駕駛）規模將達到 2.2 兆美元，共享及無人駕駛汽車將佔到 37% 的行駛里程。