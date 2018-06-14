從世界盃期間交易量上來看 交易員們最喜歡這幾隻球隊

可能很少有能把金融交易員的注意力從賺錢上轉移的事情，但足壇的狂歡——世界盃一定是其中的一項。

最愛德國、巴西等世界強隊

據湯森路透數據顯示，世界盃期間，交易員們也和普通人一樣，會將注意力轉向足球賽，導致各主要國家的市場交易量下降。當世界盃中出現巴西、德國、東道主國家和最終奪冠國家的比賽時，交易員們最容易分心。

這種影響即便對足球並不那麼流行的美國，也是存在的。下圖中，中間深色的柱狀體是標普 500 在 2014 年世界盃比賽日的交易量，而左側為 2013 年臨近交易日的交易量，右側為 2015 年臨近交易日的交易量。可以很明顯的看出，世界盃大賽期間的交易量明顯少於前後兩年的臨近交易日。

為了方便對比，列出上述四個比賽日的賽程。2014 年巴西世界盃時，當地時間 6 月 30 日下午 1 點是法國與尼日利亞的比賽；7 月 1 日是阿根廷對瑞士，7 月 4 日是「法德大戰」，7 月 8 日是巴西與德國，而 7 月 9 日是荷蘭與阿根廷。

可以說巴西、德國、法國、荷蘭和阿根廷等世界勁旅，是全球交易員們的最愛。

而同樣是這幾天，巴西的聖保羅指數（Bovespa）也出現了與標普 500 類似的情況，世界盃大賽日交易量明顯減少。

不過四年前的德國 DAX 指數表現則不太一致，可能是因為歐洲處於與北美和南美洲完全不同的時區。

股市走勢跟球場賽況掛鈎？

世界盃除了會對當天的總成交量造成影響，還可能對「分時圖」造成影響。

2010 年世界盃後，歐洲央行對包括巴西、美國和東道主南非在內的 15 個全球交易所的每分鐘數據圖進行了分析。

研究發現，當一支球隊參加比賽時，本國的交易次數會下降 45％，而交易量則會下降 55％；更誇張的是，每當一支球隊進球時，交易活動又會下降 5％。

歐洲央行在 2012 年的一份報告中就曾表示稱，股市跟隨的是足球場上的變化，而不是交易場上的變化；世界盃期間，球賽會導致價格形成的過程發生變化。

2018 年世界盃：美國交易員慘了，亞洲交易員爽了？

與 2014 年相比，今年在俄羅斯舉行的世界盃，可能會讓大西洋以西的美國、加拿大及拉丁美洲交易員們碰上糟糕的時間點，最主要的問題還是時差。

許多小組賽都將在美國東部時間上午 11 點和下午 2 點舉行，而這兩個時段正好是市場交易時段。在 2014 年世界盃時，比賽基本都會在下午 4 點休市之後開始，即便這樣也造成了交易量減少，本屆世界盃期間，美股的交易量或將進一步縮減，尤其是德國、巴西等強隊幾乎全部參賽的情況下。

與此同時，來自中國內地、中國香港、日韓、新加坡等亞洲國家的交易員則相對比較幸運。眾多比賽將在晚間 11 點或凌晨兩點舉行。他們需要做的，只是將睡覺時間稍稍延後，並不會太耽誤第二天的交易。