新加坡來到聚光燈下 全球市場將如何走？

川普需要積極的外交進展，來助力中期選舉；金正恩需要制裁撤除，讓朝鮮經濟儘快步上正軌。

因此，兩名領導人來到了新加坡。全市場高度關注兩名領導人對高級別議題的討論，例如朝鮮的完全無核化、美方解除制裁等。

對於資本市場來說，與美朝問題直接掛鈎的便是風險偏好。如果美朝對話達成一些積極成果，風險偏好提振，股市這樣的風險資產是最大的受益者。

具體來看，CNBC 使用定量分析工具 Kensho 研究發現，美朝領導人如果接近達成最終解決方案，中國股市有望從中獲益。如果會談結果令人失望，那歐洲股市可能受到衝擊。

分析顯示，自 2011 金正恩掌權以來，南北韓領導人之間共進行了 19 次對話。在這 19 次對話後的兩個交易日內，iShares 中國大盤股 ETF 平均上漲 0.9%。

除了中國股市，同期 MSCI 韓國指數 ETF、iShares 標普歐洲 350 指數 ETF 和 iShares MSCI 新興市場指數 ETF 均平均上漲 0.5%。美國股市平均上漲 0.2%，CBOE 的恐慌指數 VIX 下跌 3%。

而 Kensho 研究顯示，在朝鮮核危機局勢升級時，歐洲股市和新興市場股市表現最差。

新興市場通常也被認為風險較高，所以美朝狀況的改善，也可以幫助新興市場改善投資情緒。高收益的新興市場國家貨幣，包括南非蘭特、墨西哥比索，都有可能在足夠積極的情緒提振下有所走高。

地理位置接近朝鮮的新興市場國家，貨幣可能也會有所提振，包括韓元、人民幣、泰銖、印尼盧比和馬來西亞林吉特。當然，還有美朝首腦會晤東道主的新加坡。

受到美元意外的影響，黃金第二季大幅下挫，5 月中旬跌破 1300 美元後持續處於調整中。目前黃金的投資情緒欠佳，如果不確定性繼續下挫，金價可能會更趨弱。

判斷美朝首腦會晤是否順利，除了從會後可能簽署的協議中窺見一斑以外，兩名領導人在新加坡的逗留時間也是判斷依據之一。

另外，川普此前在與到訪的日本首相安倍晉三共同會見記者時曾表示，如果他與朝鮮最高領導人金正恩在新加坡的會晤進展順利，他會邀請金正恩訪問美國。