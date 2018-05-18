豐田巧妙打入中國新能源車市場：放棄使用豐田標誌 貼廣汽LOGO

為了滿足中國嚴格的電動汽車生產配額制度，日本豐田汽車（Toyota）採取了一種迂迴戰術打入中國新能源汽車市場：不使用經典的豐田標誌。

豐田與廣汽汽車共同製造一款電池動力汽車。這車是一款緊湊型 SUV，使用廣汽的低成本生產技術。有趣之處在於：這款車的名字中並未出現豐田的名稱，而是名為廣汽 IX4。

根據廣汽集團官網的資訊，這是廣汽豐田首款純電動 SUV 量產車，已於 4 月 25 日亮相北京車展。廣汽 IX4 懸掛廣汽「G」標，而車尾卻標識廣汽豐田。這款車只是對廣汽傳祺 GS4 EV 車型的外觀略做調整。

廣汽豐田汽車營銷部部長郭百迅在 4 月的北京國際車展期間表示，豐田全球戰略 SUV C-HR 已導入廣汽豐田，量產車 IX4 將於年內導入廣汽豐田的生產和銷售。

路透社援引兩位熟悉情況的豐田高管稱，豐田計劃在今年年底前開始出售廣汽 IX4。這款車已經研發了兩年。

廣汽集團明確表示，未來廣汽 IX4 將在廣汽豐田經銷商渠道銷售，從而滿足國家對於汽車企業的新能源雙積分政策要求。

去年，中國工信部公布了新能源汽車生產配額政策，即對於傳統能源乘用車年度生產量或出口量達到 3 萬以上的車企，2019 年起其新能源汽車積分比例要求為 10%，2020 年為 12%。

路透社稱，基於中國合作夥伴的車型推出新款轎車，這在幾年前對於豐田來說是不可想象的。但高管們表示，隨著中國政府加大力度推廣電動汽車，這種想法愈發得到豐田的認同。文章評論稱：

這一決定對豐田來說可謂前所未有。通過合作，豐田可以通過一條便捷通道，很快達到中國政府的要求。廣汽則可以介入豐田嚴格的質量控制、產品聲譽以及銷售渠道。

「對於所有在中國市場的外國汽車製造商而言，這是一個極富創造性的解決方案。他們需要思考，如何滿足中國嚴格的綠色汽車生產配額。」路透社援引總部設在上海的諮詢機構 IHS Markit 亞太區主管 James Chao 稱。

一位豐田高管在評價此舉對於豐田和廣汽的意義時稱：「這意味著，我們的夥伴關係已經進入了一個新的階段。」

德國之聲去年報導，中國的綠色汽車生產配額制度在推出之前遭到包括德國廠商在內的諸多跨國車企的反對，認為該配額目標過於苛刻，將導致外國車企在同中國同行競爭時優勢銳減，原因是他們不可能在規定的時間內達到規定的配額。

就在一周前（5 月 11 日），國務院總理李克強在日本首相安倍晉三陪同下，來到位於苫小牧市的豐田汽車北海道廠區參觀考察，豐田公司社長豐田章男接待了兩位領導人。

據中新社報導，李克強先後參觀了多功能出行平台產品、氫燃料電池車、自動駕駛汽車等豐田公司的高新技術產品。

李克強對豐田與中方在一些尖端領域開展研發合作予以充分肯定，還希望「包括豐田公司在內的日方企業抓住機遇，進一步深化對華合作，實現從「製造」到「智造」的升級，實現更高層次的互利共贏」。

新能源汽車是豐田轉型的重要組成部分。在去年 10 月 27 日的東京車展上，豐田汽車首席安全技術官伊勢清貴（Kiyotaka Ise）公開宣布：到 2040 年，豐田將徹底停產傳統燃油汽車。

豐田在中國遇挫

作為世界十大汽車工業公司和日本最大的汽車公司，豐田公司已經在中國設立 20 餘家獨資和合資企業。中國已成為豐田公司的全球第三大市場。

然而，2017 年財報數據顯示，豐田在中國的銷量並不如同為日本車企的本田和日產，市場市佔率更是只有德國大眾 14.5% 的零頭，只有 4.5% 左右。

對此，網通社聯席內容官、汽車研究院副院長何侖表示，主要原因是豐田的產品戰略過於保守，特別是在中國市場。中國汽車市場不僅需求量超大，而且需求的層次和特點超豐富，需求的發展變化超快，讓以謹慎、穩健著稱的豐田有些茫然。而且豐田在中國的品牌影響力不足。

廣汽豐田方面則對今年的市場抱有信心，「今年行業普遍預測乘用車市場增長率將繼續走低，而廣汽豐田將開啟強增長周期。2018 年將跨越年銷 50 萬台新量級，可望達到 55 萬台的銷量水平，年增率增幅可望超過 20%。」郭百迅說。

中國的新能源汽車市場持續高增長，已連續三年位居全球新能源汽車產銷第一大國。

根據中國汽車工業協會的數據，2017 年，新能源汽車產銷均接近 80 萬輛，年增率增速均超過 53%，產銷量年增率增速分別提高 2.1 和 0.3 個百分點。新能源汽車市場占比 2.7%，年增率提高 0.9 個百分點。協會預計 2018 年新能源汽車銷量會達到 100 萬輛。

截至 2017 年底，我國新能源汽車累計銷量達到 180 萬輛，在全球累計銷量中超過 50%。