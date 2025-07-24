美國三大車廠抱怨：對日本徵收15%關稅 讓他們處於劣勢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-24 08:27

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美國三大汽車製造商對川普總統與日本達成的關稅協議感到擔憂，認為與競爭對手相比，美國車廠將面臨更高的鋼鐵、鋁及零件進口關稅，讓他們在美國市場處於劣勢。

美國三大車廠抱怨，美國對日本徵收15%關稅，讓他們處於劣勢。（圖：Shutterstock）

據《美聯社》報導，美國汽車政策委員會（AAPC）主席 Matt Blunt 周三（23 日）表示：「我們需要仔細審閱這項協議的所有細節，但從目前來看，這是一項對日系車（不含美國成分）收取較低關稅的協議。」AAPC 代表美國三大車廠——通用 (GM-US) 、福特 (F-US) 和 Stellantis。

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Blunt 指出，美國企業和工人「確實處於劣勢」，因為他們面臨對鋼鐵和鋁材徵收 50% 的關稅，以及對零件和整車徵收 25% 的關稅，只有部分在 2020 年生效的《美墨加協定》範圍內的產品可獲豁免。

美國業界的反應，凸顯了在全球經濟中推行政策的複雜性。

川普周二宣布協議時將該貿易協議描述為一次重大勝利，稱其將為美國帶來數十萬個就業崗位，並以此打開日本市場、縮小長期存在的貿易逆差。

根據白宮的說法，該協議把原本 8 月 1 日即將開徵的 25% 的關稅改成 15% 的關稅，日本將向美國投資 5,500 億美元，並放開稻米等農產品市場。

白宮表示，這項與日本的框架協議，還將取消一些阻礙美國汽車在日本銷售的法規，讓美國汽車可以直接運往日本，上架銷售。

但 Blunt 指出，美國、歐洲、韓國等地在內的外國汽車製造商，在日本市場的市占率僅 6%。因此，他對川普政府所說的「日本市場開放」是否足以帶來實質性銷量深感懷疑。

「這是一個非常難啃的硬骨頭，如果我們真能在日本市場看到任何有意義的滲透，我會非常驚訝。」Blunt 說道。