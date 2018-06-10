〈觀察〉供需緊俏SM價格居高檔 中國反傾銷終裁將出爐添變數

中國商務部針對台韓美的 SM 反傾銷初步裁定，使中國 SM 進口量銳減，偏偏其國內需求遠大於供給，且第 2 季共有 108 萬噸產能歲修，更是讓供給吃緊情況雪上加霜，使中國 SM 價格居高不下，也帶動遠東區報價欲跌不易，台廠受惠於此，利差空間擴增，不過，終裁結果將於 6 月下旬出爐，屆時預期將為市場再添變數。

中國商務部今年 2 月公告針對台韓美的 SM 反傾銷初步裁定，外界原先預期，反傾銷成立後除將壓縮下游 ABS 與 PS 等產品獲利空間外，還可能使韓國每年進口至中國的 SM 料源過剩，進而壓縮台廠利差空間。

然而，中國國內目前 SM 年產能約 500 萬噸，每年還會至國外進口 300 萬噸，對 SM 的年需求合計約為 800 萬噸，需求遠大於內需供給，且在 2 月 SM 反傾銷初步裁定後，進口量銳減，加上第 2 季中國 SM 廠共約 108 萬噸產能歲修，市場供應量減少，華東 SM 庫存水位也低於近 3 年水準，僅剩 2.6 萬噸左右。

上述種種因素，帶動中國 SM 報價持續維持高檔，也連帶使遠東區 SM 報價欲跌不易，原先市場預期 SM 初裁可能影響台廠利差空間，卻在中國供需結構緊俏下，反而支撐 SM 價格走高，也使台化 (1326-TW)、國喬 (1312-TW) 與台苯 (1310-TW) 等台廠利差空間擴增。

據悉，中國 2016 年從南韓、台灣與美國進口的 SM 貨源分別為 35%、13% 與 12%，雖然目前 SM 價格維持高檔不下，但中國對台韓美 SM 反傾銷終裁預計於 6 月 22 日至 23 日出爐，屆時終裁公布後，預期對 SM 價格或市場供需情況都將造成一定程度的影響。