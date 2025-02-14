台化沙鹿小水力發電廠正式啟用 每年發電480萬度

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-14 13:04

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台化 (1326-TW) 及台灣自來水公司今 (14) 日慶祝沙鹿配水中心小水力發電廠正式投入運轉。這座電廠是台化公司首次贏得自來水公司標案，並完成建置成功投運案場，也是全台灣第一座清水水力發電廠，標誌著台化在發展綠色能源的道路上邁出嶄新的一步。

沙鹿配水中心小水力發電廠裝置容量 731.5KW，利用自來水公司隧道口調節池至配水中心之間 76 米的落差，將位能轉化為清潔的電能，每年發電 480 萬度，足以供應 1,333 戶家庭一年的用電量，可減少 2,371 噸的碳排放，相當於 6 座大安森林公園的吸碳量。

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台化於台灣水力發電的發展歷史，可追溯自 2000 年與嘉南農田水利會（農水署嘉南管理處前身）攜手合作興建烏山頭水力電廠開始，之後陸續完成西口及八田水力電廠；另積極盤點評估廠內案場，於 2022 年在新港廠區內也建置了一套 75KW 小水力機組。

本次的沙鹿小水力則是台化第五座投運的水電案場。累積至今台化已投運的水力電廠裝置容量已達 23.3MW，不但是台灣水電裝置容量最高的民營企業，也是全球石化公司唯一做水力發電的企業。