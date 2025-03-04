輝達週一暴跌超8% 分析師：長期看空輝達是愚蠢的
鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-04 08:00
輝達獲利狂潮已然落幕，隨著川普確認加墨關稅將生效，輝達週一暴跌超 8% 報每股 114.06 美元，雅虎財經執行編輯 Brian Sozzi 撰文認為，輝達有三大未解謎團事件值得關注，而目前事態發展都符合長期牛市論點。
Sozzi 撰文指出，投資人或許該思考，隨著預期重置，輝達股價回落是買入機會還是更深度拋售的開始？
由於 Blackwell 晶片產能拉升對公司獲利造成影響，輝達預計本季毛利率略低於預期。輝達財報電話會議上，高層試圖反駁那些看跌說法，他們提出，亞馬遜等超大規模企業對人工智慧投資將有一個消化期。
輝達財務長 Colette Kress 表示：「一旦我們的 Blackwell 全面普及，我們就可以改善成本並提高毛利率。因此，我們預計後續當產能全面提升後，將有許多機會進一步改善成本結構與毛利率，預計本財政年度末毛利率將恢復至 75% 左右。」
輝達第四季營收 393.3 億美元，季增 12%，年增 78%。在完整的 2025 財年中，輝達收入成長超過一倍，達 1304.97 億美元，資料中心全年營收 1,152 億美元，年增長 142%。
從根本上來說，輝達業務足夠強勁，而且未來可能持續保持強勁。
Sozzi 認為，輝達有三大未解謎團 (事件) 值得關注。
首先，執行長黃仁勳指出，由於推理時間的縮放，DeepSeek 的 R1 需要比預訓練模型多 100 倍的運算資源，但 Sozzi 認為，市場對 DeepSeek 的評價很高，而且隨著 DeepSeek 和其他推理模型的普及，輝達估值可能會有很大上漲空間。
第二是，黃仁勳在 3 月 17 日輝達 GTC 活動上展示的產品將會帶來什麼長期影響？
黃仁勳表示：「我們將在性能方面實現巨大的提升，來參加 GTC 吧，我會和大家談談 Blackwell Ultra、Vera Rubin，然後向大家展示一下 One Click。GTC 上即將推出的新品真的非常令人興奮。」
Sozzi 預期，這些新晶片可能會超越 Blackwell 的性能，並鞏固輝達在 AI 晶片的領先地位。
最後，尚不清楚的是，川普推動的「星際之門」(Stargate) 計畫將如何刺激輝達晶片的需求。 Stanford CS153 授課教授兼矽谷頂尖創投 a16z 合夥人 Anjney Midha 表示，華爾街可能低估了這個機會。
Sozzi 預測上述事件都將符合長期牛市論點，而單憑這次財報預判輝達股價在 2025 年底走跌是愚蠢的。
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