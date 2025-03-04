輝達週一暴跌超8% 分析師：長期看空輝達是愚蠢的

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-04 08:00

‌



輝達獲利狂潮已然落幕，隨著川普確認加墨關稅將生效，輝達週一暴跌超 8% 報每股 114.06 美元，雅虎財經執行編輯 Brian Sozzi 撰文認為，輝達有三大未解謎團事件值得關注，而目前事態發展都符合長期牛市論點。

Sozzi 撰文指出，投資人或許該思考，隨著預期重置，輝達股價回落是買入機會還是更深度拋售的開始？

‌



由於 Blackwell 晶片產能拉升對公司獲利造成影響，輝達預計本季毛利率略低於預期。輝達財報電話會議上，高層試圖反駁那些看跌說法，他們提出，亞馬遜等超大規模企業對人工智慧投資將有一個消化期。

輝達寄望於 Blackwell 全面普及，即可改善成本並提高毛利率 (圖片：shutterstock)

輝達財務長 Colette Kress 表示：「一旦我們的 Blackwell 全面普及，我們就可以改善成本並提高毛利率。因此，我們預計後續當產能全面提升後，將有許多機會進一步改善成本結構與毛利率，預計本財政年度末毛利率將恢復至 75% 左右。」

輝達第四季營收 393.3 億美元，季增 12%，年增 78%。在完整的 2025 財年中，輝達收入成長超過一倍，達 1304.97 億美元，資料中心全年營收 1,152 億美元，年增長 142%。

從根本上來說，輝達業務足夠強勁，而且未來可能持續保持強勁。

Sozzi 認為，輝達有三大未解謎團 (事件) 值得關注。

首先，執行長黃仁勳指出，由於推理時間的縮放，DeepSeek 的 R1 需要比預訓練模型多 100 倍的運算資源，但 Sozzi 認為，市場對 DeepSeek 的評價很高，而且隨著 DeepSeek 和其他推理模型的普及，輝達估值可能會有很大上漲空間。

黃仁勳: DeepSeek 後期訓練仍需要大量資源，這給輝達帶來機會 (圖片：shutterstock)

第二是，黃仁勳在 3 月 17 日輝達 GTC 活動上展示的產品將會帶來什麼長期影響？

黃仁勳表示：「我們將在性能方面實現巨大的提升，來參加 GTC 吧，我會和大家談談 Blackwell Ultra、Vera Rubin，然後向大家展示一下 One Click。GTC 上即將推出的新品真的非常令人興奮。」

Sozzi 預期，這些新晶片可能會超越 Blackwell 的性能，並鞏固輝達在 AI 晶片的領先地位。

最後，尚不清楚的是，川普推動的「星際之門」(Stargate) 計畫將如何刺激輝達晶片的需求。 Stanford CS153 授課教授兼矽谷頂尖創投 a16z 合夥人 Anjney Midha 表示，華爾街可能低估了這個機會。