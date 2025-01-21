沙烏地阿美執行長看好今年油市 中國需求仍強

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-21 19:42

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沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 執行長納瑟 (Amin Nasser) 周二 (21 日) 出席世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 受訪時表示，全球石油市場依然健康並預估今年全球石油需求將每日成長約 130 萬桶，達到每日 1.06 億桶。他強調，儘管面對不確定的經濟環境，石油市場仍表現出成長態勢。

納瑟重申，全球石油需求成長的主要推動力之一仍然來自中國。根據他所說，中國和印度的需求合計占全球石油需求成長的約 40%。儘管有觀點認為，隨著電動車的普及，中國的石油需求可能會在 2025 年後停滯，但納瑟對中國市場仍持樂觀態度。他認為中國的需求年年成長，尤其在北京政府推出一系列刺激經濟的政策後，需求回升更為明顯。

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然而，根據國際能源署 (IEA) 的數據，2024 年中國的石油消耗增幅僅為每天 18 萬桶，遠低於 2023 年成長的五分之一。預估 2025 年中國的石油需求增幅將稍有回升，達到每天 22 萬桶，但仍受到深度通縮壓力的制約。

雖然中國的需求成長放緩，但納瑟指出，2024 年全球石油需求仍顯示出一定成長，達到約每日 1.046 億桶。2025 年，全球石油需求將進一步成長，達到每日 1.06 億桶。這一成長暗示石油市場在今年將保持健康和均衡。

至於地緣政治方面，納瑟也談到美國對俄羅斯石油的制裁。他表示，這些制裁已經開始對市場產生影響，預估將進一步收緊石油市場。他提到，儘管目前俄羅斯石油的影響尚處於初期階段，但超過 200 萬桶的受影響石油可能會對市場造成不小的壓力。

在被問及中國和印度是否因美國制裁尋求更多沙烏地石油時，納瑟表示，沙烏地阿美始終遵循沙烏地阿拉伯能源部的生產目標。根據與石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的協議，沙烏地阿美目前的產量約為其產能的四分之三，以協助穩定全球石油市場。

此外，沙烏地阿美還在擴展其在液化天然氣 (LNG) 領域的業務，並已收購 LNG 公司 MidOcean 51% 的股份。納瑟透露，沙烏地阿美正在尋求全球 LNG 市場的擴張，但具體細節尚未公開。

雖然面臨全球經濟的不確定性及地緣政治風險，沙烏地阿美石油公司對油市的未來仍持樂觀態度，並預估今年全球石油需求將持續成長。