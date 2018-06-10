〈觀察〉想要FinTech普及並降低風險 須提高台灣金融識字率

根據標普發表的調查指出，亞洲近 4 分之 3 成年人是金融文盲，對通膨、風險分散等基本貨幣觀念沒有清楚概念，而金融科技 (FinTech) 的發展，也可能使得金融文盲問題更加嚴重，因此，想要普及 FinTech 並降低金融相關風險，應該提高台灣金融識字率，即提升民眾的金融知識。

近幾年來，金融科技以及金融創新發展趨勢下，行動支付、機器人理財、生物辨識應用、P2P 網路借貸平台等，為民眾帶來體驗以及便利的同時，也讓金融文盲的問題更加惡化。

有學者認為，金融科技的發展，可能會讓不熟悉網路工具、無法保護自己免於網路詐騙的少數族群排除在外。因此，想要普及金融科技，必須協助金融文盲克服金融科技的障礙，其中如何深入金融知識教育，並提高其金融識字率相對重要。

針對金融知識教育部分，金管會和周邊單位近年來積極深入偏鄉和校園，強化金融教育、普及金融知識，其中也特別針對弱勢、偏鄉、婦女和高齡族群等消費者建立包括正確的金錢觀、信用卡、詐騙的防止等。

金融業部分，觀察近年來疑似不法或顯示異常交易存款的警示帳戶數，2017 年警示帳戶數相較於 2015 年，成長超過一倍，民眾辛苦存下來的儲蓄，常常因缺乏金融方面的資訊，而疏忽墜入詐騙陷阱，去 (2017) 年金融業成功攔截詐騙金額近 5 億元。

金融識字率近年來在全球備受討論，根據標普 (Standard & Poor's) 調查，亞洲不具備金融常識的金融文盲有高達 4 分之 3，而金融文盲的風險，除了無法保障自己權益、可能發生金融詐騙外，嚴重更可能擴大成社會問題，例如卡債風暴就是民眾因不理解循環利息的風險所致。

因此，近年來主管機關積極推廣金融知識和理財理債等相關觀念，金融業方面，也強化公司治理，透過員工教育訓練，避免不當的銷售，並協助民眾防堵金融詐騙案件發生。

整體來看，對於民眾來說，提升自身的金融知識，除了維護自身權益、避免金融詐騙發生之外，也可以透過正確的理財和理債觀念，為自己打造更好的財富生活。

至於金融業則可透過金融知識教育，提升民眾金融創新服務的接受度，且助於金融科技的普及化，而當民眾的金融判斷力增強，金融服務領域也才有進步的空間。