【港股解碼】繼炸雞之後，人們越來越愛吃絕味鴨脖了？

繼韓國的炸雞啤酒之後，絕味鴨脖似乎越來越受到消費者的歡迎。近期，絕味食品（603517）創出了49.68元的股價新高，而後股價在46元附近浮動，與今年年初相比整體亦是上漲不少。與此同時，京東天貓又將迎來一年一度的618大戰，絕味鴨脖亦是參與到此項大戰之中。

絕味：業績穩健上升

絕味食品近三年主要會計數據和財務指標

來源：上海證券交易所

從上圖之中可以看出，在2015年至2017年的三年之內，絕味食品的業績處於穩健的增長之中。在這三年內，其營業收入分別錄得人民幣29.21億元、32.74億元和38.50億元；其扣非淨利潤分別錄得人民幣2.87億元、3.72億元和4.88億元；其經營活動產生的現金流量淨額分別為人民幣2.15億元、4.94億元、6.41億元。這說明，絕味食品在三年來在不斷地擴大其主營業務，活躍的資金流動與充滿活力的業務發展形成了高度的一致。

在2018年的第一個季度，絕味食品的業績依舊穩健，在本期內，其營業收入錄得人民幣9.65億元，相比上年同期增長10.11%；歸屬於上市公司股東淨利潤錄得1.51億元，相比上年同期增長31.26%，錄得扣非淨利潤1.48億元，相比上年同期增長32.03%。同時，絕味食品的扣非淨利潤與其淨利潤幾乎保持一致，這說明絕味食品的利潤幾乎全是來自於其主營業務，是一家專心經營的好企業。

銷售模式：直營+加盟

在餐飲行業，直營或者加盟成為最常見的兩種擴大業務規模的方式，對於絕味食品來說，似乎兩方都是不可錯過的。目前，絕味食品堅守“以直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的銷售模式，堅持著兩條腿走路的方針，同時開闢互聯網新戰場，在天貓與京東上開啟首秀。

傳統的直營連鎖是指各連鎖店由公司投資設立，公司對各直營門店擁有控制權，統一財務核算，享有門店產生的利潤，並承擔門店發生的一切費用開支。加盟連鎖是指公司與加盟商簽訂《特許加盟合同》，授權加盟商開設的加盟門店在規定區域內使用公司的商標、服務標記、商號、經營技術、食品安全標準，在統一形像下銷售產品及提供相關服務。兩種方式各有優缺，直營雖是由公司直接控制的，可以在最大範圍內監測產品，但是這種模式無法在短期內實現大範圍地落地，而加盟商恰巧可以彌補這一點，兩個方式的結合也讓絕味食品的美味可以傳播得越來越遠。

在2018年，絕味食品也計劃著積極擴張門店數量，強化門店佈局，加大現有市場門店拓展。雖然絕味食品在開發線上渠道，但是這樣隨時購買，隨時享受的小食似乎與線下渠道更加適合。目前，絕味食品正在進一步下沉渠道，規劃市場點位，推進門店選址佈局，在優化物流線路的基礎上加大市場門店拓展，提升對區域和渠道的覆蓋程度，或許有那麼一天，絕味鴨脖可以“隨處可見”。

市場：正是好趨勢

近年來，隨著消費者消費需求的提升、對產品品牌和品質的關注，行業內企業展開了激烈的品牌競爭，週黑鴨、精武鴨脖、絕味鴨脖、久久鴨脖、哈哈鏡鴨脖等紛紛開始提升自身的管理水平，以求走出地區，在全國范圍內搶占更多的市場份額。同時，已經具有規模和品牌優勢的行業龍頭企業，更是持續加大採購、生產、質量安全等各方面的投入力度，以滿足多元化的消費需求，保障企業的持續、健康、規範發展，能穩定自身在市場之中的位置。

此外，城鎮居民生活節奏的加快和消費觀念的改變，為我國休閒滷製食品行業帶來了良好的發展契機。預計未來幾年，隨著我國國民經濟的快速發展，我國居民對休閒滷製食品的消費支出逐年增加，行業市場規模逐年擴大，我國休閒滷製食品的消費支出仍將保持較快的發展態勢。不可否的是，我國的消費者們一直對滷製品是情有獨鍾，在消費者喜好的推動下，或許眾多以生成和銷售滷製品的企業們將迎來另一個春天。

作者：施琳慧

編輯：徐冰瑩

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