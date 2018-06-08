穆迪：2018年全球經濟將持續增長 增速或在年底前放緩

穆迪投資者服務公司在最新的5月份《全球宏觀經濟展望》(Global Macroeconomic Outlook) 季度報告中表示， 2018年全球經濟預計將持續增長，但增速將在年底前放緩，原因是一些發達國家接近充分就業，且在利率攀升的情況下，信用環境收緊。

新興市場國家預計在2018年和2019年的經濟增速為5.2%，較2017年的5.3%有所下滑。新興市場國家的展望是基於對各國總體經濟實力和抵禦資本流動波動性上升的能力的評估。

穆迪副總裁/高級信用評級主任 Madhavi Bokil表示：“總體而言，我們預計2018年將是全球經濟強勁增長的一年，與2017年相近。 新興市場國家金融市場持續動蕩，對經濟增長的負面溢出效應擴大至包括阿根廷和土耳其在内的一系列國家。而另一個風險是高油價將削弱購買力，併對通脹帶來上行風險。”

穆迪預計2018和2019年G20國家的經濟增速將分别為3.3%和3.2%。新興及發達經濟體之間的增速差異將會擴大，其中發達經濟體2018和2019年的增速將分别為2.3%和2.0%。

對於發達和新興市場經濟體，借貸成本攀升及信貸環境收緊會令經濟增長的進一步加速受限。在此次報告中，穆迪下調了阿根廷 (目前經濟增速為1.5%) 、土耳其 (2.5%) 、加拿大 (2.0%) 和印度 (7.3%) 2018年的增長預測，但上調了南非 (1.6%) 和澳大利亞 (2.9%) 的預測。

穆迪對全球貨幣政策展望總體不變。美聯儲以可預測且循序漸進的方式收緊貨幣政策。預計今年美國聯邦基金利率再有3次上調，然後2019年再上調3次。歐洲央行在年底之前或將停止進一步的資産購買措施，併於2019年上半年上調存款便利工具利率 (DFR)。日本央行未來兩年將維持當前的貨幣政策不變。

來源：中國證券網

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