鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-07 10:44

連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TW) 公布去年 12 月合併營收 2.86 億元，月增 7.2%，年增 23.18%，創單月新高紀錄，而去年第四季合併營收 8.23 億元，季增 4.55%，年增 20.60%，全年合併營收 30.45 億元，年增 20.10%，同創單季、全年新高紀錄，展望 2026 年，設下集團總展店數 155 家的目標，挹注營運新動能無虞。

揚秦去年繳出相當亮眼的營收成績單，總經理林麗玲表示，此主要受惠於旗下各品牌積極展店，尤其兩大加盟引擎「麥味登」和「炸雞大獅」穩健發展，而以直營為主的火鍋品牌「涮金鍋」也逐漸打響名號。

同時，麥味登與史努比品牌聯名有助吸引年輕來客、促動門市商品銷售暢旺。

而隨著天氣轉冷，炸雞大獅和涮金鍋進入銷售旺季，氣候和節慶同時激勵來客，各品牌皆開出紅盤。

展望後市，揚秦樂觀看待，今年上半年有望達成麥味登千店目標和炸雞大獅國內百店的階段目標。

而涮金鍋展店區域將朝南北延伸，從大本營桃園擴散至新北和新竹區域。

另一方面，隨著門市增多，揚秦 APP 會員數已突破 126 萬人，林麗玲表示，揚秦將持續優化 APP 會員系統，實現線上線下整合、跨品牌會員經營，透過消費數據驅動決策，逐步打造以「國民經濟美食」為訴求的平台。

展望 2026 年，揚秦主力品牌「麥味登」預計新增 120 家；「炸雞大獅」全球展店 25 家，海外區域擴及美國、印尼、馬來西亞和新加坡；「REAL 真 ‧CAFÉ‧BREAD」展店 2 家；火鍋品牌「涮金鍋」預計新增 6 家；代理品牌「檳城煎蕊」也將展店 2 家，合計全年總展店目標數 155 家。