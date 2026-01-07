寶得利新經營團隊亮相 曝將切入飲品新領域

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-07 16:12

寶得利 (5301-TW) 新經營團隊今 (7) 日對外宣布，正積極轉型以「團隊升級 × 新產品 × 新動能」為主軸，在既有批發、零售、觀光購物站和餐飲等基礎下，將推動新產品「Peigo 冷凍果昔杯」成為下一階段成長新引擎。

寶得利董事長黃武琦首度對外說明營運新方向。(鉅亨網記者王莞甯攝)

寶得利董事長黃武琦表示，看到寶得利具有轉型的機會和條件，但透過開源並節流調整才會有站起來的可能，已陸續關閉中國子公司和台灣 2 個據點，目前營收來源主要是台北 1 個和馬來西亞 2 個購物店據點，先維持不虧損狀態。

寶得利已完成團隊升級，由黃武琦、總經理梁哲華和財務長張瑋瓛共同領軍，強化策略執行、財務紀律和對外溝通效率，為新事業擴展建立可複製的組織能力。

寶得利轉型產品首發「Peigo 冷凍果昔杯」，農曆年後將在台北總部開出首家直營店，類似手搖飲店，接下來就會開放 Peigo 果昔加盟，目前從設備端、果杯端到技術端都有申請專利。

寶得利總經理梁哲華進一步說明，不只是推出一款產品，而是提供一套可規模化、可追溯、可信賴的健康即飲解決方案，符合健康潮流趨勢。