特斯拉致命車禍報告出爐：司機三次未聽警告 事發前超速行駛

6 月 7 日，針對今年 3 月特斯拉 Model X 汽車在美國加州撞上隔離帶、致司機死亡車禍事件，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，簡稱「NTSB」）發布調查報告稱，在行車過程中，涉事車輛的自動駕駛系統曾多次向司機發出「將手放到方向盤上」的警告，但在車禍發生前六秒內，系統沒有檢測到駕駛員的手在方向盤上。而且，在事發前的 3 秒內，涉事車輛的行駛速度提到了 70.8 英里 / 小時，超過了 65 英里 / 小時（約合 105 公里）的限速。

NTSB 對記錄的行車數據初步審查顯示如下:

在整個 32 分鐘的行程中，自動駕駛系統單獨運行四次，包括在車輛墜毀前最後 18 分 55 秒的持續操作。

在最後 18 分 55 秒的行程中，系統向駕駛員發出了兩個視覺警報和一個聽覺警報，讓司機把手放在方向盤上。而且，這些警報在事故發生前 15 分鐘就已經發出。

在撞車前的 60 秒內，駕駛員的手在方向盤上分別被檢測了三次，總計時長 34 秒；在事故發生前的最後 6 秒內，系統沒有檢測到駕駛員的手放在方向盤上。

在事故發生前 8 秒，涉事車輛正以 65 英里 / 小時的行駛速度追隨著前面的車輛。

在事故發生前 7 秒，涉事車輛在追隨前車的同時開始向左轉向。

在事故發生前 4 秒，涉事車輛已經沒有再追隨前車。

在事故發生前 3 秒，涉事車輛的行駛速度從 62 英里 / 小時（約合 99 公里）增加到 70.8 英里 / 小時（約合 114 公里），且沒有檢測到事故前的剎車或規避轉向動作。

在碰撞過程中，特斯拉 400 伏的鋰離子高壓電池被破壞，隨後發生了事故後的火災 (見圖 2)。在車輛被大火吞噬前，圍觀人員將司機從車上救下，送往當地一家醫院，但終因傷勢過重去世。馬自達的司機受輕傷，奧迪的司機沒有受傷。

今年 3 月 23 日，一輛特斯拉 Model X 汽車行駛在加州山景城附近的 101 高速公路時，撞向了高速公路的護欄並起火，不久後車主去世。

事後，遇難者家屬和朋友透露，車主生前曾多次抱怨 Model X 的 Autopilot 自動駕駛輔助技術存在問題，在行駛時總是轉向 101 高速公路上的同一個障礙物，且抱怨次數高達 8 次。

在家屬反饋這一問題後，NTSB 開始調查車禍發生時是否處於 Autopilot 自動駕駛輔助模式。

對此，特斯拉當時發布聲明稱，

在 3 月 23 日上午 9 點 27 分的這起碰撞事故發生前，Autopilot 將自適應巡航的跟車距離設置成了最小值。碰撞發生前，駕駛員的雙手被檢測到有 6 秒鐘時間脫離了方向盤，車輛曾通過數次視覺和聽覺警報提醒駕駛員。 而駕駛員有大約 5 秒鐘的時間和 150 米的距離採取措施，但車輛日誌顯示駕駛員沒有採取任何行動。

特斯拉 Autopilot 為駕駛員輔助系統，該系統能夠處理一些駕駛任務，並允許駕駛員把手從方向盤上移開。但特斯拉表示，在使用這一系統時，司機應該隨時把手放在方向盤上。