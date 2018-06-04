川普邊境牆開工：投資人應注意這些營建類股

美國與墨西哥邊境長達 14 英里的「長城」已剛剛開始施工，這個包含「防爬板」的邊境牆試圖阻止非法移民越界闖入美國境內。儘管民主黨人士的強烈反對，長牆已於週五 (1 日) 開始施工，有望快速完工。

圖：推特

據了解，新建的邊境牆將代替老舊生鏽的金屬屏障。目前這個屏障高 10 英尺，無法落實阻止非法越境的行為，而新牆體高度將達 18 至 30 英尺，並保有柱狀式設計。施工人員將從太平洋區的 Border Field 州立公寓往 Otay 山脈動工。

總部位於美國德州的建築公司 SLSCO 最近獲得了 1.47 億美元的施工合約，將完成這 14 英里路程的城牆。建造新牆的資金來自美國總統川普於 3 月簽署的綜合支出法案。這項立法包括為邊界牆提供 16 億美元的首期付款，該邊界牆也將因此延伸到南部邊界。

美國海關和邊境保護局署理副局長 Ronald Vitiello 對於川普只有讚歎，提到「在這位總統的領導下，我們將重新保衛我們的邊界」。

據了解，美國 2017 年海關和邊境保護局共拒絕了月 415191 名非法越境者。邊境巡邏人員去年一年就逮捕了 26000 多名非法移民，並繳獲了近 11,000 磅大麻和 3000 磅古柯鹼毒品。

在邊境牆類股方面，美國陸軍工兵部隊 (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) 使用的營造商大多數為 Granite 集團 (GVA-US) 及 Tetra Tech (TTEK-US)。Tetra Tech 正修建 San Diego 附近的邊界城牆。

其他相關的營造商為私營企業，如 Cerrudo、Hal Hays、Kiewit、RMA 集團、Sundt、及 Weston。據了解，Cerrudo、Fluor (FLR-US)、KBR (KBR-US)、及 ARSC Federal 也都承包了目前美國海關及邊境保衛局的土建維修工程。

在機械方面，工業曳引機巨擘 Deere & Co. (DE-US) 及開拓重工 Caterpillar (CAT-US) 都是投資人應注意的營建類股。