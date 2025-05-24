〈能源盤後〉美伊談判不樂觀 長假前空頭回補 原油收漲

鉅亨網編譯許家華 2025-05-24 06:04

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原油期貨價格周五 (23 日) 上漲，係因美伊間最新一輪核談判令人擔憂，以及美國將迎來陣亡將士紀念日三天假期，因此美國買家趕在假期到來之前補倉。

Brent 原油期貨價格上漲 34 美分或 0.54%，收每桶 64.78 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 33 美分或 0.54%，收每桶 61.53 美元。

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價格期貨集團高級分析師 Phil Flynn 表示：「我認為本周末會出現一些空頭回補。」

陣亡將士紀念日週末過後，就是美國夏季駕車出遊旺季，這是機動車燃料需求最高的時期。

美國和伊朗談判代表周五在羅馬舉行新一輪會談，旨在限制伊朗的核子計畫。Flynn 表示，交易者擔心，如果談判未能達成協議，原油供應可能會中斷。「談判看起來不太好。如果這是最後的談判，且沒有達成協議，這可能會給以色列攻擊伊朗開綠燈。」Flynn 說。

美國總統川普周五表示，他建議從 6 月 1 日起對來自歐盟的商品徵收 50% 的關稅，稱歐盟在貿易問題上一直很難應對。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 表示：「石油市場面臨兩大壓力，一是關稅對石油需求的影響，二是 OPEC + 今年夏天預計再次增加供應。」

石油輸出國組織及盟國 (即 OPEC+) 預計下周召開會議，其中 7 月再度增產 41.1 萬桶 / 日，是討論選項之一。