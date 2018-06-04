庫德洛：加課關稅不怪川普 要怪罪的是中國及歐盟

美中貿易談判仍在進行，中方昨天透過官媒表明，如果美方執意加徵關稅，先前所有承諾將不會生效。對此，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，這件事不該責怪川普，要怪也要怪中國。

據《彭博》報導，庫德洛表示，破壞貿易規則的行為在全球各地發生，川普只是回應數十年來的貿易侵權行為。

庫德洛在接受《Fox News Sunday》採訪時說：「別怪罪川普，去責怪中國、責怪歐洲、責怪 NAFTA(北美自由貿易協定)、責怪那些不想互惠貿易、關稅和保護主義的人。」

新華社在昨天報導中強調，中美之間達成的成果，都應基於雙方相向而行、不打貿易戰這一前提。如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。

中國銀行北京金融研究所分析師 Gai Xinzhe 表示，中國擔心美國的不可預測性，尤其在川普突然轉向，又提出加課關稅之後。Gai 認為，川普需要發出更多的善意，以換取真正有成果的談判，虛張聲勢、威脅等方式可能有利於商業談判，但在國與國談判中，卻可能起反作用。

美國代表團已經在北京待了 2 天，由成員包括許多能源和農業專家來看，這反映出美國希望增加天然氣和食品的出口。

除此之外，羅斯也受到美國議員的壓力，希望在制裁中興通訊一事保持強硬，這預計也會是本次談判的一項焦點。