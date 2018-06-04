〈蘋果WWDC前瞻〉今年WWDC與往年不同！Siri估將成為重要亮點

2018 年的蘋果公司 Apple (AAPL-US) 全球開發者大會 (World Wide Developer's Conference，WWDC) 將在美國時間 6 月 4 日至 6 月 8 日於美國加州舉行。

各大外媒預計，今年的 WWDC 將把重點放在軟體上，與往年有所不同。而專家們預計今年蘋果的軟體重點，將會是在智慧助手 Siri 上有更多著墨。

圖：afp

找尋你的手機

蘋果目前已經推出了幾種找尋自己 iPhone 的方法。如使用 Apple Watch 上的 ping 功能，或使用網路上或其他 iOS 設備上的「查找我的 iPhone」應用程式來搜索手機的實體位置。

然而，目前業界推測「搜尋手機」將可能成為 Siri 的新工作，如使用者呼喚 Siri，它將能為用戶搜尋手機的實體位置。此外，蘋果也有可能將蘋果電視或 Homepod 智慧音響做聯結，使 Siri 在各大蘋果設備上統一的運行，提高用戶經驗。

圖：Appleinsider

多相關命令

Siri 對於簡單的任務表現不錯，但是當問題複雜化時，它則無法解決使用者的難題。外媒稱今年的 Siri 有望可回答用戶的一系列問題命令，除了開燈外，還可將燈的亮度做調整。

Apple TV 和 HomePod 的「一站式」服務

在 Apple TV 或 HomePod 上，外界認為今年蘋果將使 Siri 能夠一站式的在各種蘋果設備上詢問用戶的 Siri，閱讀日曆或電子郵件等，並詢問 Siri 其他類型的問題。同時，蘋果也應把 Siri 與 Apple Music 做聯結，新成用戶經驗的大數據，提高產品的緊密度。

開放 Siri 資源

亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 的 Alexa 目前可供軟體開發人員做微調，如下載各項可「訓練」的程式技術。然而，Siri 目前的開發僅僅落在蘋果內部，外界希望今年 WWDC 上蘋果能給 Siri 更多的開放空間，提高使用經驗。

圖：Appleinsider

此外，Siri 目前可控制的程式有限，如手機上的遠光燈就無法被 Siri 開啟。外媒預計，今年蘋果有望大肆的展開 Siri 的修復，以與亞馬遜的 Alexa 做抗衡。