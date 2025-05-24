川普對歐盟開砲：不尋求達成協議 關稅就是50%

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-24 06:46

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美國總統川普週五 (23 日) 於推文宣布，鑒於與歐盟貿易談判陷入僵局，他建議自 2025 年 6 月 1 日起，對來自歐盟的商品全面課徵 50% 關稅，並強調不尋求與歐盟達成關稅協議，引發市場巨震。

川普表示，歐盟長年對美設下不公平的貿易壁壘，包括增值稅 (VAT)、數位服務稅 (DST)、企業處罰與非貨幣貿易限制，導致美國每年對歐貿易逆差高達 2,500 億美元，形容這一數字「完全無法接受」。

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川普寫道：「鑒於美國與歐盟的貿易談判毫無進展，建議自 2025 年 6 月 1 日起，對歐盟進口商品課徵 50% 的關稅。」

川普在白宮被記者問到是否尋求歐洲讓步時說：「我不是在尋求 (與歐盟) 達成協議，我的意思是，我們已達成了協議，就是 50%(關稅)。」

然而，川普也釋出彈性表示，若歐洲企業願意在美設廠，仍可討論是否延後實施。

消息公布後，全球市場聞訊潰堤，歐洲三大股市應聲下挫，德國 DAX 跌 1.54%、法國 CAC 跌 1.65%、英國富時 100 指數 (FTSE) 跌 0.24%，泛歐 STOXX 600 指數則下滑 0.93%。美股同樣受衝擊，道瓊收黑 256.02 點，標普 500 指數連續第四個交易日疲弱。

川普對歐盟開砲：不尋求達成協議 關稅就是 50% (圖：shutterstock)

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 稍後在接受媒體採訪時表示，歐盟在談判中缺乏誠意，與其他重要貿易夥伴相比「表現不及格」，並批評歐盟內部存在「集體行動困難」。

根據美國商務部資料，2024 年美國對歐盟的貿易逆差為 2,360 億美元，川普引用數據略有誤差。川普政府長期以來對歐盟徵收的 VAT 與 DST 稅制頗有微詞，特別是後者對美國科技巨頭如 Meta (META-US)、Google 與蘋果 (AAPL-US) 造成重大影響。

歐盟方面則早有準備。歐盟執委會本月稍早已預告，若談判破局，將對價值 1,080 億美元的美國商品徵收報復性關稅。歐盟執委會主席馮德萊恩強調，歐方已提出「零關稅換零關稅」方案，並保留所有反制工具。

多位歐洲領袖對川普的言論表達不滿。愛爾蘭總理馬丁表示「極度失望」，並警告關稅將衝擊全球貿易。法國貿易部長聖馬丁則批評此舉「毫無助益」，重申歐盟仍主張降溫，但已準備回應。

同日，川普亦威脅，若蘋果持續在海外生產 iPhone，將對其產品加徵 25% 關稅。雖然蘋果正將部分產能遷往印度以減少關稅負擔，但川普重申其立場：「在美銷售的 iPhone，應在美國生產。」