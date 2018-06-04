高盛喊話：如果川普想打贏貿易戰 金融市場就必須崩盤

川普的「貿易大炮」在短暫停歇之後又開火了。

高盛首席美國政治經濟學家 Alec Phillips 在周末發布的報告中表示，川普發起的貿易戰並沒有如同財長姆努欽不到兩周前所說的那樣「擱置」了，而是「上膛」。

Alec Phillips 是這樣寫的：「我們不認為貿易政策風險會很快消退。不過與此同時，我們不認為圍繞着貿易問題的市場情緒會再次像 4 月初那樣負面，當然我們也不認為市場對於貿易政策的前景感到完全無憂。」

4 月初，當川普向中國發出貿易限制威脅之後，投資者們擔心貿易摩擦將演變成貿易戰，市場情緒頗為緊張。當時川普就明確警告，股市有可能受到衝擊，投資者需要為痛苦做準備。這種聲明迅速成了一種自我應驗的預言，引發市場重挫。

在 Alec Phillips 看來，貿易戰與市場上漲對於川普而言如同「魚與熊掌」——如果真的開打貿易戰，金融市場極有可能下跌。

貿易戰——指向談判方的「槍」

在川普手中，貿易戰扮演着這樣的角色：一個用來指着貿易夥伴國腦袋的「槍」，恐嚇他們開展談判，形成美方所謂的公平貿易。

川普主動拿出了貿易戰這個工具，但這樣做也等於他們把自己送上了單行道：他們必須在貿易談判中維持貿易戰這個工具的威懾力，讓貿易夥伴國相信，美國真的打算實施高額關稅等措施。

然而，川普此後的多次反覆讓市場不再那麼嚴肅而恐慌地對待潛在的貿易戰了。一次次的高調威脅現在已經開始失去可信度。貿易戰這根用於恐嚇的「大棒」，被川普時不時地拿出來，時而又放回去。

除非，川普政府真的將貿易戰付諸行動。

換句話說，如果川普想要在利用貿易戰作為威脅的談判中獲得成功，就必須讓美國的貿易夥伴相信他會來真的。而屆時，市場將會因貿易戰恐慌捲土重來而再次崩跌。

開打貿易戰和股市上漲：「魚與熊掌」

Alec Phillips 認為，川普的貿易戰這張牌是「損人不利已」，他們不可能在打貿易戰的同時還想擁有創紀錄新高的股市：

川普政府不太可能一邊在說服金融市場貿易戰被「擱置」的同時，另一邊還能讓貿易夥伴國相信他們會徵收關稅。假設白宮努力最大化貿易戰這個工具的效力，市場就很有可能認為美方將進一步實施貿易限制措施。

美國市場漲得越高，就越是說明川普的貿易戰威脅和警告的效果變得越弱。除非川普真的動手，制定對市場有嚴重影響的關稅。如果真是那樣，風險資產將別無選擇，只能崩盤。