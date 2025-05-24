當前市場波動「劇烈且有害」 分析師直言：股市反彈最危險

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-24 07:10

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全球金融市場劇烈震盪，面對美國貿易政策反覆無常，以及經濟預測影響，分析師認為當前市場的波動「劇烈且有害」，投資人盲目追逐反彈，恐加劇市場下跌時的賣壓，這是最危險的事。

投資人坦言，面對混亂的訊息，他們現在如同盲目操作，並強調自 2020 年新冠疫情危機以來，現在要進行長期投資比以往任何時候都更困難。

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對於白宮與中國之間 90 天關稅休戰能否維持的憂慮，加上對美國預算赤字與匯率劇烈波動的擔憂，使得投資人對資金配置變得極為謹慎。

金融市場已連續數週如同坐雲霄飛車，在美國總統川普 4 月 2 日拋出關稅震撼彈導致股市暴跌三個交易日、跌幅達 15% 之後，全球股市反彈了 20%。

週四市場的動盪持續，全球政府債券突然遭到拋售，成為最新一項令長期投資人卻步的事件，因為他們擔心市場已失去共識預測這一穩定力量的支撐。

「現在宏觀經濟毫無可見度，」歐洲最大資產管理公司 Amundi 的義大利首席投資長弗朗切斯科桑德里尼 (Francesco Sandrini) 說。

他表示自己正在追隨短期投機性市場趨勢，而不是對全球經濟前景表態。「你或許在長期經濟走勢與估值的最終結果方面是對的，但風險在於短期內可能會非常痛苦。」

其他資金管理人則指出，他們已將全球投資組合調整為中性配置，以確保投資不會偏向任何特定情境，因為即使他們的看法是正確的，資產價格的表現也缺乏穩定性。

隆奧投資管理公司宏觀主管佛羅里安艾爾波 (Lombard Odier) 甚至說：「目前承擔任何風險都得不到回報。」

根據摩根大通週二公布的數據，CTA 對沖基金目前也未對股票或債券採取明確的方向性押注。

盲目追漲 恐加劇拋售壓力

匯豐資產管理的全球首席策略師喬利特預期，在這種「劇烈震盪」的市場中，將會出現更多異常的價格波動。他強調，「這讓長期投資人要維持持倉與信心變得非常困難。」

Amundi 的桑德里尼表示，由於以負債為基礎的投機行為，他看到市場出現「非常劇烈且有害波動」的風險。

根據 LSEG Lipper 的數據，隨著美國股市在四月底飆升，槓桿股票指數型基金的資金流入創下歷史新高，這類基金利用借入資金放大市場漲跌幅度。

花旗策略師也指出，一種被稱為「零日選擇權」的高風險美國衍生性金融商品的交易量也創下紀錄，這類商品提供低成本的股市敞口，但在市場下跌時會加劇拋售壓力。

百達財富管理的投資長塞薩爾・佩雷斯・魯伊茲表示甚至表示，「市場中可能發生的最危險事情就是股市的反彈。」

他解釋，這波反彈吸引了業餘交易者進場，而這些人一旦看到美國經濟轉弱的跡象就可能恐慌性拋售。

政策反覆無常 所有的預測不如丟掉

本週，美國 30 年期公債殖利率從兩週前的 4.84% 急升至 5.013%，而日本的超長期公債殖利率則創下歷史新高，這些突如其來的變動讓分析師難以準確找出原因。

英國最大投資機構 L&G 的多元資產基金主管約翰羅伊表示，2020 年因疫情引發的市場波動是「上一次市場如此完全難以預測的時候」。他提到，他曾在 4 月初短暫買入華爾街股票，但在本月稍早又恢復對全球股票與政府債券的中性立場。

哥倫比亞 Threadneedle 投資公司的高級經濟學家安東尼・威利斯表示，在 4 月初，經濟學家們還在把美中貿易戰的各種情境輸入模型中，這些模型預測出全球將陷入衰退。

隨後，白宮與北京同意暫停互相加徵關稅，使市場情緒轉為樂觀。但本週，美國財政部長貝森特威脅將對未具名的貿易夥伴徵收最高額的關稅，導致市場再度陷入緊張。

威利斯說：「我們準備好所有這些情境，結果一週後就發現這些預測還不如直接丟掉。」

舉例來說，巴克萊銀行上週取消了對美國今年將陷入衰退的預測。威利斯表示，相較之下，COVID-19 疫情後的經濟建模在某些方面反而更容易，因為像疫苗問世這類事件為經濟前景提供了「明確訊號」。