川普「偉大美麗法案」能順利完成立法？美國稅務專家說：會有這套劇本

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-24 13:22

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美國眾議院 5 月 22 日以 215 票支持、214 票反對，通過了「偉大美麗法案」（The One Big, Beautiful Bill），有批評人士警告，該法案將重創醫療保健政策，導致國債攀升。資誠美國業務負責人蘇宥人表示，若參議院 6 月 2 日通過的版本跟眾議院版本不一致，需要召開「協調委員會」，再研擬雙方同意的版本，是否如共和黨領導層期望於 7 月 4 日前完成立法？有待觀察。

眾院議長強生（Mike Johnson）於表決前說：「如此規模的立法確實會影響國家發展並且改變生活。」該法案包括一系列租稅措施，諸如：永久化 2017 年稅改法案對個人稅率、免稅額的調整、新增小費及加班費免稅、恢復企業固定資產及研發支出費用化制度，以及針對課徵「不公平」稅負的國家實施報復等。

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資誠美國業務負責人蘇宥人指出，在本次眾議院投票中，支持的票數僅多了反對票數一票，可說是勉強通過，意味著共和黨對於本法案的看法仍然不一。其中，上星期眾議院的預算委員會對「偉大美麗法案」的審議時，原有 5 位共和黨議員表示反對，讓法案的前途不明，經過共和黨領導層一定的說服及對法案內容臨時調整，才順利完成委員會審核並前往全院投票程序。

其中，法案中對個人扣除州、地方稅支出的限額，臨時從 3 萬美元調整至 4 萬美元，並新增每年調升 1% 的規定，就是為了說服幾位來自加州、紐約州等高稅負地區的共和黨議員而做的讓步，另由於也有部分議員特別擔心本法案對於聯邦財政赤字的影響，最終版本也臨時加速一些「降通膨法」綠能發電稅務優惠措施的落日時程，以減少聯邦國庫之支出。

眾議院最終通過的法案版本保留了曾引發爭議的「匯款稅」條款，稅率從原本的 5% 調降至 3.5%，「匯款稅」是否僅限於「在美國境內居住、工作」之外籍人士匯款予其海外親戚、友人，或是更延伸到外籍人士在美國存款、投資等，尚有一定的不確定性，必須觀察後續發展。

蘇宥人提醒，依美國立法程序的要求，任何牽涉租稅措施的法案須先眾議院通過，才會送往參議院審議及投票。而參議院曾表示不會「照例通過」眾議院之法案，預計在審議過程中有進一步修改。