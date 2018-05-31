美擬對歐盟鋼鐵徵高關稅 日本或處境艱難

共同社報道，美國《華爾街日報》網絡版30日報道稱，特朗普政府基本決定對歐盟(EU)境内生産併出口美國的鋼鐵和鋁徵收高關稅。美國3月啓動的進口限製措施中，歐盟併不屬於適用對象，但似乎美方決定不延長除外措施。

歐盟方面稱，若成為進口限製適用對象，將對美國産品徵收報復性關稅，貿易摩擦恐將激化。從限製措施啓動時就屬於適用對象的日本要求豁免，但如果安保方面處於同盟關系的歐盟各國也被美國嚴厲對待，日本也可能陷入艱難的處境。

據悉，美國政府最快將在歐盟排除在外期限到來的本月31日正式作出宣布。美國政府有可能在最終階段改變方針，但《華爾街日報》認為這樣的概率很低。歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫30日在巴黎與美國商務部長羅斯舉行會談，再度要求美方將歐盟完全排除在適用對象之外。

特朗普政府為徹底削減貿易逆差擺出了更為強硬的態度。以汽車為對象的進口限製措施也在探討之列，一旦實行，以汽車為支柱産業的日本經濟可能將遭受嚴重打擊。日本首相安倍晉三在30日的黨首討論中就美國探討汽車進口限製錶示：“作為同盟國的日本極其難以理解，無法接受。”

日本政府31日宣布，財務相麻生太郎將於當地時間31日在召開七國集團(G7)財長和央行行長會議的加拿大與美國財政部長姆努欽舉行會談。麻生或將要求美方將日本排除在鋼鐵等進口限製適用對象之外，併就美國考慮對汽車實施進口限製措施錶示關切。

美國政府3月根據規定以國家安全威脅為由可以採取單邊對抗措施的《貿易擴大法》第232條，啓動了對鋼鐵和鋁分别徵收25%和10%關稅的進口限製措施。

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