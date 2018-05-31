發改委：4月主要有色金屬價格有所下跌

5月31日，據發改委網站更新數據顯示，4月份，全國十種有色金屬産量同比增長3.1%，增速同比回落1.9個百分點。其中，銅産量增長12.3%，提高6.8個百分點;電解鋁産量增長1.1%，回落6.5個百分點;鉛産量增長2.4%，回落2.2個百分點;鋅産量增長4.8%，去年同期為下降5.6%。

1-4月，全國十種有色金屬産量1784萬噸，同比增長2.3%，增速同比回落5.8個百分點。其中，銅産量299萬噸，增長9.9%，提高2.9個百分點;電解鋁産量1089萬噸，增長0.2%，回落9.9個百分點;鉛産量156萬噸，增長7.8%，回落1.5個百分點;鋅産量190萬噸，增長2.8%，提高2.1個百分點。氧化鋁産量2167萬噸，下降3.3%，去年同期為增長21.1%。

與上月相比，主要有色金屬價格有所下跌。4月份，上海期貨交易所當月期貨銅、電解鋁、鉛、鋅平均價格分别為50402元/噸、13972元/噸、18660元/噸和24635元/噸，比上月下跌3.1%、0.9%、1.3%和4.5%，同比上漲7.1%、1.5%、2.8%和6.5%。

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