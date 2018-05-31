宇瞻布局工業物聯領域 助植物工廠、養雞場智慧轉型

工控記憶體模組廠宇瞻科技 (8271) 持續深耕工控垂直市場，積極布局智慧物聯服務領域，以 SRP(Solution Ready Platform)系統整合套件與專業光學檢測技術，提供 IIoT 工業物聯網應用解決方案，並已經成功搶進農畜牧業、能源與環境監控等產業。瞄準智慧農業，宇瞻推出光譜植物照度計特應用於全球規模最大的植物工廠 - 福建省中科生物股份有限公司 (簡稱中科三安)，並針對植物工廠的光配方監測，開發獨有的軟體演算，使量測結果更精准、更貼近植物對光的需求。宇瞻光譜式植物照明檢測系統，提供植物照明的照度檢測最完整的解決方案：在硬體感測部份，具有最廣的量測範圍 330-850nm，可對特定植物敏感光源進行監測，並搭配自訂 PPFD(光合作用光子通量密度) 範圍，可針對不同植物適性調整量測區間；軟體應用部分，則提供 APP 檢測軟體方便監測與二階檔案管理功能。



此外，台灣農畜牧業邁向智慧化、規模化養殖領域，透過宇瞻開發的 IIoT Gateway，能整合感測端的眾多感測器，以有線 / 無線方式將資訊反饋雲端管理系統，同時也能自主啟動自動控制設備，有效打造環境監控平台。以台灣土雞雞農轉型規模飼養為例，雞舍多採半放養型態，易遭受禽流感與寒害等天氣變化衝擊，雞舍工作人員日常維護成本高，台灣氣候劇烈變化因素亦會造成巨大損失。宇瞻科技將智慧工業應用技術延伸至農業畜牧，把 IIoT Gateway 應用於養雞場，串連雞舍中所有感應器，例如溫、濕度與風力，自動控制器如水簾和風扇等，同時提供後台管理介面，能兼具臨時性環境調整及緊急處理，並進行長期雞舍環境監控，有效解決目前雞舍環境的管理痛點。



宇瞻智慧應用處處長林志亮表示：「面對工業 4.0 無人工廠的來勢洶洶，傳統產業能借助於物聯網技術來加速轉型，而轉型成功的關鍵就在於經驗豐富的 SI 系統整合團隊與操作門檻低、靈活度高的開發套件。宇瞻結合上述特點，開發 IIoT SRP(Solution Ready Platform) 工業物聯開發套件，藉由整合各式有線 / 無線感測設備與相關自動化控制系統，將數據傳送到雲端 / 本地端資料庫，讓管理者進行遠端即時監控。」 各項跨產業的 SRP 系統整合套件應用實績，包含養雞場、水情監測、車燈檢測與植物工廠等，將在 COMPUTEX 期間首次完整展出。

