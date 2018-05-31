〈威盛轉骨〉開發出導入台語的智慧語音助理 已達商用化水準

IC 設計廠威盛 (2388-TW) 今 (31) 日宣布，成功發展中文語音助理 OLAMI，目前已導入台語語音技術，可達商用化水準，且正與 KKBOX 深入合作中，威盛嵌入式事業部總經理吳億盼認為，語音市場持續成長中，下半年至明年會有明顯的成長。

歷經 6 年的團隊開發，威盛成功發展出智慧中文語音辨識助理 OLAMI，吳億盼表示，該語音助理屬於後端技術，先前原在中國市場發展，中興通訊 2017 年的旗艦機曾採用，也曾作為智慧音箱後端技術，不過，仍無法與百度等中國大型網路公司相匹敵，因此 2 年多前便將目標市場拉回台灣。

吳億盼表示，2 年多前開始針對台灣慣用語句來開發，耗時近半年時間導入台語語音技術後，目前支援語言包括國語、台語及國台語混合辨識等，去年起在台灣市場推動，已有客戶接洽，目前已可達商用化水準。

威盛指出，OLAMI 未來主要應用場域包括電信、金融、零售與企業內部應用，且目前正與 KKBOX 深入合作中，將協助 KKBOX 開發開放平台，預計今年就會透過該平台推廣音樂。

對於語音助理後市發展，威盛則認為，語音助理市場正在成長中，預計下半年至明年會有較明顯的成長。

威盛看好邊緣運算發展，除 OLAMI 為輕型的邊緣運算系統外，目前發展中的邊緣運算還包括採用高通晶片的精巧邊緣運算系統、採用 NVIDIA 晶片的高性能邊緣運算系統與 Google Tensorflow 的人工智慧 (AI) 邊緣運算伺服器，將為深度學習應用提供強大的解決方案。