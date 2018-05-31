融程電第二大股東易主 系統電持股醫揚接手

融程電 (3416-TW) 第二大股東系統電 (5309-TW) 今 (31) 日宣布將手上持股 6787 張出售，由醫揚 (6569-TW) 接手，持股占比為 9.4% ，總交易金額新台幣 3.39 億元；而系統電董事長李益仁個人持股 6.62% ，仍為融程電第三大股東。

醫揚 29 日才剛公告將買入融程電 8700 張股票，30 日就宣布取得融程電 6787 張股票，每股價格 50 元，累計持股 9.4%。

而原本為融程電第二大股東的系統電，今天公告已售出融程電 6787 張股票，總金額新台幣 3.39 億元，原來系統電售出的持股，由醫揚接手。

根據融程電公告，至今年 3 月底止，去年底入股的研華 (2395-TW)，持股 12000 張、占比 16.62%，為第一大股東；原第二大股東系統電 6787 張、占比 9.4%，將由醫揚取代；第三大股東為系統電董事長李益仁個人持股 4780 張、占比 6.62%。

李益仁曾為融程電董事長，去年退居二線，升任為榮譽董事長，融程電董事長改由呂谷清出任。不過李益仁 29 日以個人因素為由辭去融程電董事，不具董事身份，李益仁是否仍具有榮譽董事長身份，公司內部似乎還沒有決議。

醫揚為研揚 (6579-TW) 子公司，主要業務為醫療用電腦設計、製造及銷售；研揚 56.63% 股份為華碩 (2357-TW) 及旗下子公司持有。

融程電 29 日召開股東會，董事長呂谷清認為，工業電腦產業快速變遷，研華成為大股東後，將帶入集團化跟資源戰等新的市場競爭方式，融程電持續深耕特殊市場，如石化、醫療、航太等，將是融程電業務起飛的重要利基點。

法人預估，融程電今年營收可望達新台幣 15 至 16 億元，站上雙位數成長，稅後淨利率上看 12.5%。