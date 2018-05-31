專家：債務違約風險增 導致監管層對房企發債審核嚴謹

繼天房發展 (600322-CN) 陷入債務違約風波、碧桂園 (2007-HK) 發債遭中止之後，合生創展 (0754-HK) 擬發行人民幣 31 億元的債券專案也被中止。中止原因不明。

發債被中止，合生創展股價未受影響，截至今 (31) 日 11:21，報港幣 7.45 元，或 + 2.476%。

圖： 新浪財經

據上交所公司債券專案資訊平台昨 (30) 日公佈的資訊顯示，合生創展 2018 年非公開發行公司債目前專案狀態為「中止」。該專案為私募，擬發行金額為人民幣 31 億元，承銷商 / 管理人為中泰證券和光大證券。該項目於 5 月 21 日被受理，9 天後就被中止，原因不明。

事實上，從 5 月 23-30 日，該資訊平台顯示共有 12 個債券專案狀態為「中止」。其中，碧桂園發行金額最大，規模人民幣 200 億元。

根據彭博社報導，碧桂園債券中止的原因為「主要系公司擬調整本次債券的募投專案，以使募集資金更好地匹配募投專案並得到更加有效的運用。公司稱相關事項還在和仲介機構商討、論證中；待相關事項確定後，公司將繼續推進本次債券的審核和發行工作。」

一位信託高級經理表示，這 2 年來房企融資一直是從緊狀態，最近天房發展等房企不斷爆出有債務違約風險，導致監管層對房企發債的審核更加謹慎。

《新京報》引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，這或許意味著房企發債方面的政策有收緊的動向，也可能與企業發債後的資金投向不對有關。他認為積極的管制是有必要，也符合當前房地產金融市場風險防控的導向。

嚴躍進分析，一方面，房地產市場的調控仍在繼續，如果盲目讓企業發債，可能部分企業的資金壓力會減少，難以出現主動降價。另一方面，考慮到當前金融環境有收緊的導向及未來利息兌付等壓力，所以採取了比較謹慎的做法。

此外，他表示，也有可能是部分發債後的資金投入方向不對，面臨管制。監管層對房企發債的審核更加謹慎，對於房企也起到警示作用。

據薑超宏觀債券研究統計，截至今年第一季末，上市房企有息債務規模已經接近人民幣 3 兆元，平均資產負債率依舊在 70% 以上。對於此類發債來說，未來債務壓力可能增加，因而嚴躍進建議房企增強股權融資或比債權融資會更有優勢。