野村：聯想目標價降至4.4元 評級中性

野村發表報告，將聯想集團 (0992-HK) 的目標價由港幣 5.1 元，下調 13.7% 至港幣 4.4 元，重申「中性」的投資評級。

截至 5 月 31 日 14:07，聯想集團股價跌 0.730%，報港幣 4.08 元。

圖：新浪財經

新浪財經報導，野村表示，聯想管理層指導營運部門關注部分所選部門的增長，並通過垂直擴展智慧解決方案，以及擴大快速增長的部門如遊戲個人電腦和工作站來提高獲利能力。

隨著手機產品和資料中心的損失持續縮小，以及電腦與智慧產品 (PCSD) 的增長勢頭正在改善，野村預計 2019 年將成為聯想轉型的一年。

報告指出，雖然該行認為聯想的轉變正確，但聯想可能需要時間才能認知新興市場業務整合和增長的好處。因此該行將聯想 2019 年的獲利預測下調 37%，以考慮延遲移動周轉帶來的盈利風險，並同時下調目標價。

但野村認為 6% 的股息收益率會為股價下行提供緩衝，故維持「中性」評級。

野村對聯想 2019 至 2020 年最新獲利預測分別為 5.43 億美元及 7.35 億美元。

聯想截至今年 3 月底的全年營收 454 億美元 (僅次於 2014/2015 財年的 463 億美元)，市場預估 443.8 億美元；全年淨虧損 1.89 億美元，遜於市場預估 1.466 億美元。

單計第四季營收 106 億美元，市場預估 98.1 億美元；第四季度淨利潤 3300 萬美元，也遜於市場預估 1.138 億美元，年跌近 7 成。