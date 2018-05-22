二十年來最差開局 美國公司債正經歷「至暗時刻」

利率上升，金融環境趨緊，美國公司債年初至今表現糟糕。

摩根大通上周五報告指出，美國公司債過去一百天裡（2 月中旬以來）的表現，在 2000 年以來的 18 年裡排在倒數第三。

高評級的公司債尤其受傷。信貸質量更高的公司債通常殖利率更低，而且久期較長，這令它們對利率的變動更加敏感。

ICE BofAML 指數顯示，截至上周，持有高評級公司債的投資者今年以來已經虧損 3.8%。這是約 20 年來高質量公司債最糟糕的表現。

相比之下，今年以來美國高收益債券的投資者，只損失了 0.3%。高收益債券又稱垃圾債，由違約風險更大的企業發行，需要更多的收益來吸引投資者。

施壓美國公司債的不止是聯準會升息、無風險利率上升。稅改間接鼓勵美國公司擴大股票庫藏股，要部署有限的資金，庫藏股意味著債券投資的規模下降。

美股公司的離岸美元通常用於債券投資，回流美國後，這些現金被用於庫藏股。這進一步降低了美國公司債的投資需求。

新興市場債券也在同步承壓，彭博巴克萊債券指數今年以來已經下跌 3.9%。

不過與美國公司債下跌不同的是，新興市場債券被拋售的原因主要在於美元走高。新興市場國家面臨美元融資壓力，投資者也對其信貸質量心存疑慮。

不過，摩根大通也提到，有養老金和全球投資者的美元長債的需求驅動，並不認為美國公司債會延續今年以來的跌勢。